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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2019)
Курс маната к доллару держится у отметки 1,7000 маната

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10% - до 1,9195 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9195
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.2132
1 Аргентинское песо 0.0398
1 Белорусский рубль 0.8039
1 Бразильский реал 0.4404
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1215
100 Вон Республики Корея 0.1492
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2556
1 Китайский юань 0.2530
1 Датская крона 0.2571
1 Грузинский лари 0.6298
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.2226
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1835
1 Швейцарский франк 1.6957
1 Израильский шекель 0.4749
1 Канадский доллар 1.2726
1 Кувейтский динар 5.5904
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4126
1 Мексиканское песо 0.0904
1 Молдавский лей 0.0966
1 Египетский фунт 0.0981
1 Норвежская крона 0.1997
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4482
1 Сингапурский доллар 1.2538
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3628
1 Турецкая лира 0.2958
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0635
100 Японских йен 1.5214
1 Новозеландский доллар 1.1455
Золото (1 унция) 2197.9555
Серебро (1 унция) 25.4731
Платина (1 унция) 1519.9700
Палладий (1 унция) 2334.6015
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