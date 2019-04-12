​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10% - до 1,9195 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9195 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.2132 1 Аргентинское песо 0.0398 1 Белорусский рубль 0.8039 1 Бразильский реал 0.4404 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1215 100 Вон Республики Корея 0.1492 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2556 1 Китайский юань 0.2530 1 Датская крона 0.2571 1 Грузинский лари 0.6298 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0246 1 Британский фунт стерлингов 2.2226 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1835 1 Швейцарский франк 1.6957 1 Израильский шекель 0.4749 1 Канадский доллар 1.2726 1 Кувейтский динар 5.5904 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4126 1 Мексиканское песо 0.0904 1 Молдавский лей 0.0966 1 Египетский фунт 0.0981 1 Норвежская крона 0.1997 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4482 1 Сингапурский доллар 1.2538 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3628 1 Турецкая лира 0.2958 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5214 1 Новозеландский доллар 1.1455 Золото (1 унция) 2197.9555 Серебро (1 унция) 25.4731 Платина (1 унция) 1519.9700 Палладий (1 унция) 2334.6015