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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2016)

    1 Доллар США - 1,5264 манатов

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5264 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 1,7412 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 044% и составил 0,0228 манатов

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5264
    1 Евро 1.7412
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.1659
    1 Аргентинское песо 0.1051
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4372
    1 Дирхам ОАЭ 0.4156
    1 Южноафриканский рэнд 0.1038
    100 Вон Республики Корея 0.1335
    1 Чешская крона 0.0644
    100 Чилийских песо 0.2247
    1 Китайский юань 0.2360
    1 Датская крона 0.2339
    1 Грузинский лари 0.6724
    1 Гонконгский доллар 0.1968
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.1742
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1881
    1 Швейцарский франк 1.5992
    1 Израильский шекель 0.4065
    1 Канадский доллар 1.1833
    1 Кувейтский динар 5.0669
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.1012
    1 Малазийский ринггит 0.3924
    1 Мексиканское песо 0.0866
    1 Молдавский лей 0.0778
    1 Египетский фунт 0.1719
    1 Норвежская крона 0.1862
    100 Узбекских сум 0.0530
    1 Польский злотый 0.4073
    1 Сингапурский доллар 1.1342
    1 Саудовский риал 0.4070
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1210
    1 Турецкая лира 0.5395
    1 Тайваньский доллар 0.0471
    1 Таджикский сомони 0.1950
    1 Новый туркменский манат 0.4505
    1 Украинская гривна 0.0598
    100 Японских йен 1.4101
    1 Новозеландский доллар 1.0508
    Золото (1 унция) 1915,2504
    Серебро (1 унция) 24,1324
    Платина (1 унция) 1497,3984
    Палладий (1 унция) 834,9408

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