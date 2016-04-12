​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2016)

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5264 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 1,7412 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 044% и составил 0,0228 манатов
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5264
|1 Евро
|1.7412
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.1659
|1 Аргентинское песо
|0.1051
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4372
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4156
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1038
|100 Вон Республики Корея
|0.1335
|1 Чешская крона
|0.0644
|100 Чилийских песо
|0.2247
|1 Китайский юань
|0.2360
|1 Датская крона
|0.2339
|1 Грузинский лари
|0.6724
|1 Гонконгский доллар
|0.1968
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1742
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1881
|1 Швейцарский франк
|1.5992
|1 Израильский шекель
|0.4065
|1 Канадский доллар
|1.1833
|1 Кувейтский динар
|5.0669
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.1012
|1 Малазийский ринггит
|0.3924
|1 Мексиканское песо
|0.0866
|1 Молдавский лей
|0.0778
|1 Египетский фунт
|0.1719
|1 Норвежская крона
|0.1862
|100 Узбекских сум
|0.0530
|1 Польский злотый
|0.4073
|1 Сингапурский доллар
|1.1342
|1 Саудовский риал
|0.4070
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1210
|1 Турецкая лира
|0.5395
|1 Тайваньский доллар
|0.0471
|1 Таджикский сомони
|0.1950
|1 Новый туркменский манат
|0.4505
|1 Украинская гривна
|0.0598
|100 Японских йен
|1.4101
|1 Новозеландский доллар
|1.0508
|Золото (1 унция)
|1915,2504
|Серебро (1 унция)
|24,1324
|Платина (1 унция)
|1497,3984
|Палладий (1 унция)
|834,9408
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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