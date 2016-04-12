​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.04.2016)

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5264 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 1,7412 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 044% и составил 0,0228 манатов

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5264 1 Евро 1.7412 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.1659 1 Аргентинское песо 0.1051 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4372 1 Дирхам ОАЭ 0.4156 1 Южноафриканский рэнд 0.1038 100 Вон Республики Корея 0.1335 1 Чешская крона 0.0644 100 Чилийских песо 0.2247 1 Китайский юань 0.2360 1 Датская крона 0.2339 1 Грузинский лари 0.6724 1 Гонконгский доллар 0.1968 1 Индийская рупия 0.0229 1 Английский фунт стерлингов 2.1742 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1881 1 Швейцарский франк 1.5992 1 Израильский шекель 0.4065 1 Канадский доллар 1.1833 1 Кувейтский динар 5.0669 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.1012 1 Малазийский ринггит 0.3924 1 Мексиканское песо 0.0866 1 Молдавский лей 0.0778 1 Египетский фунт 0.1719 1 Норвежская крона 0.1862 100 Узбекских сум 0.0530 1 Польский злотый 0.4073 1 Сингапурский доллар 1.1342 1 Саудовский риал 0.4070 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1210 1 Турецкая лира 0.5395 1 Тайваньский доллар 0.0471 1 Таджикский сомони 0.1950 1 Новый туркменский манат 0.4505 1 Украинская гривна 0.0598 100 Японских йен 1.4101 1 Новозеландский доллар 1.0508 Золото (1 унция) 1915,2504 Серебро (1 унция) 24,1324 Платина (1 унция) 1497,3984 Палладий (1 унция) 834,9408