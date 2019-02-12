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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2019)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1,9170 маната, курс рубля – на 0,77% - до 0,0258 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9180
1 Российский рубль 0.0258
1 Австралийский доллар 1.2016
1 Аргентинское песо 0.0448
1 Белорусский рубль 0.7870
1 Бразильский реал 0.4527
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1231
100 Вон Республики Корея 0.1512
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2564
1 Китайский юань 0.2505
1 Датская крона 0.2569
1 Грузинский лари 0.6429
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0239
1 Английский фунт стерлингов 2.1865
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1827
1 Швейцарский франк 1.6920
1 Израильский шекель 0.4661
1 Канадский доллар 1.2788
1 Кувейтский динар 5.5915
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4168
1 Мексиканское песо 0.0881
1 Молдавский лей 0.0992
1 Египетский фунт 0.0965
1 Норвежская крона 0.1952
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4431
1 Сингапурский доллар 1.2501
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3609
1 Турецкая лира 0.3220
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0628
100 Японских йен 1.5371
1 Новозеландский доллар 1.1430
Золото (1 унция) 2224.3820
Серебро (1 унция) 26.7562
Платина (1 унция) 1340.3480
Палладий (1 унция) 2371.5000
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