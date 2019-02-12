Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2019)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1,9170 маната, курс рубля – на 0,77% - до 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9180
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2016
|1 Аргентинское песо
|0.0448
|1 Белорусский рубль
|0.7870
|1 Бразильский реал
|0.4527
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1231
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2564
|1 Китайский юань
|0.2505
|1 Датская крона
|0.2569
|1 Грузинский лари
|0.6429
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1865
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1827
|1 Швейцарский франк
|1.6920
|1 Израильский шекель
|0.4661
|1 Канадский доллар
|1.2788
|1 Кувейтский динар
|5.5915
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4168
|1 Мексиканское песо
|0.0881
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.1952
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4431
|1 Сингапурский доллар
|1.2501
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3609
|1 Турецкая лира
|0.3220
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5371
|1 Новозеландский доллар
|1.1430
|Золото (1 унция)
|2224.3820
|Серебро (1 унция)
|26.7562
|Платина (1 унция)
|1340.3480
|Палладий (1 унция)
|2371.5000
Nərmin RəhimovaАвтор новости