Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2019)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1,9170 маната, курс рубля – на 0,77% - до 0,0258 маната.