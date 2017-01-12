Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2017)

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,48% - до 1,8809 маната. Курс рубля вырос на 0,68% - до 0,0297 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7742 1 Евро 1.8809 1 Российский рубль 0.0297 1 Австралийский доллар 1.3238 1 Аргентинское песо 0.1120 1 Белорусский рубль 0.9004 1 Бразильский реал 0.5549 1 Дирхам ОАЭ 0.4830 1 Южноафриканский рэнд 0.1292 100 Вон Республики Корея 0.1501 1 Чешская крона 0.0696 100 Чилийских песо 0.2646 1 Китайский юань 0.2567 1 Датская крона 0.2530 1 Грузинский лари 0.6482 1 Гонконгский доллар 0.2288 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.1656 100 Индонезийских рупий 0.0133 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1970 1 Швейцарский франк 1.7520 1 Израильский шекель 0.4626 1 Канадский доллар 1.3503 1 Кувейтский динар 5.8079 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0255 100 Ливанских фунтов 0.1176 1 Малазийский ринггит 0.3976 1 Мексиканское песо 0.0810 1 Молдавский лей 0.0884 1 Египетский фунт 0.0949 1 Норвежская крона 0.2079 100 Узбекских сум 0.0547 1 Польский злотый 0.4303 1 Сингапурский доллар 1.2419 1 Саудовский риал 0.4731 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3831 1 Турецкая лира 0.4574 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.2259 1 Новый туркменский манат 0.5076 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.5476 1 Новозеландский доллар 1.2554 Золото (1 унция) 2090,9834 Серебро (1 унция) 29,7888 Платина (1 унция) 1733,3934 Палладий (1 унция) 1327,1016