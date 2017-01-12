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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2017)

    1 Доллар США - 1,7742 маната

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,48% - до 1,8809 маната. Курс рубля вырос на 0,68% - до 0,0297 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7742
    1 Евро 1.8809
    1 Российский рубль 0.0297
    1 Австралийский доллар 1.3238
    1 Аргентинское песо 0.1120
    1 Белорусский рубль 0.9004
    1 Бразильский реал 0.5549
    1 Дирхам ОАЭ 0.4830
    1 Южноафриканский рэнд 0.1292
    100 Вон Республики Корея 0.1501
    1 Чешская крона 0.0696
    100 Чилийских песо 0.2646
    1 Китайский юань 0.2567
    1 Датская крона 0.2530
    1 Грузинский лари 0.6482
    1 Гонконгский доллар 0.2288
    1 Индийская рупия 0.0260
    1 Английский фунт стерлингов 2.1656
    100 Индонезийских рупий 0.0133
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1970
    1 Швейцарский франк 1.7520
    1 Израильский шекель 0.4626
    1 Канадский доллар 1.3503
    1 Кувейтский динар 5.8079
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0255
    100 Ливанских фунтов 0.1176
    1 Малазийский ринггит 0.3976
    1 Мексиканское песо 0.0810
    1 Молдавский лей 0.0884
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2079
    100 Узбекских сум 0.0547
    1 Польский злотый 0.4303
    1 Сингапурский доллар 1.2419
    1 Саудовский риал 0.4731
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3831
    1 Турецкая лира 0.4574
    1 Тайваньский доллар 0.0559
    1 Таджикский сомони 0.2259
    1 Новый туркменский манат 0.5076
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.5476
    1 Новозеландский доллар 1.2554
    Золото (1 унция) 2090,9834
    Серебро (1 унция) 29,7888
    Платина (1 унция) 1733,3934
    Палладий (1 унция) 1327,1016
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