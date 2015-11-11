Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2015)

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,031% и составил 1,0504 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,18% и составил 1,1301 маната.

Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0163 маната.