Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2015)

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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,031% и составил 1,0504 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,18% и составил 1,1301 маната.
Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0163 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0504
|1 Евро
|1.1301
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7423
|1 Аргентинское песо
|0.1097
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2803
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0738
|100 Вон Республики Корея
|0.0910
|1 Чешская крона
|0.0418
|100 Чилийских песо
|0.1500
|1 Китайский юань
|0.1651
|1 Датская крона
|0.1515
|1 Грузинский лари
|0.4395
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5926
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1212
|1 Швейцарский франк
|1.0466
|1 Израильский шекель
|0.2681
|1 Канадский доллар
|0.7928
|1 Кувейтский динар
|3.4578
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2405
|1 Мексиканское песо
|0.0628
|1 Молдавский лей
|0.0529
|1 Египетский фунт
|0.1308
|1 Норвежская крона
|0.1221
|100 Узбекских сум
|0.0388
|1 Польский злотый
|0.2662
|1 Сингапурский доллар
|0.7397
|1 Саудовский риял
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4492
|1 Турецкая лира
|0.3612
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1586
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0465
|100 Японских йен
|0.8545
|1 Новозеландский доллар
|0.6911
|Золото (1 унция)
|1141,8898
|Серебро (1 унция)
|15,1888
Tural İbadlıАвтор новости