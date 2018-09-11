Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2018)

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,9722 маната, курс рубля снизился на 0,82%, до 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9722
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.2107
|1 Аргентинское песо
|0.0455
|1 Белорусский рубль
|0.7841
|1 Бразильский реал
|0.4161
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1120
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0769
|100 Чилийских песо
|0.2440
|1 Китайский юань
|0.2476
|1 Датская крона
|0.2644
|1 Грузинский лари
|0.6542
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2163
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1877
|1 Швейцарский франк
|1.7439
|1 Израильский шекель
|0.4744
|1 Канадский доллар
|1.2932
|1 Кувейтский динар
|5.6124
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4100
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.1014
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2028
|100 Узбекских сум
|0.0214
|1 Польский злотый
|0.4573
|1 Сингапурский доллар
|1.2351
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3741
|1 Турецкая лира
|0.2623
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0604
|100 Японских йен
|1.5260
|1 Новозеландский доллар
|1.1098
|Золото (1 унция)
|2029.7575
|Серебро (1 унция)
|24.0502
|Платина (1 унция)
|1340.8155
|Палладий (1 унция)
|1666.3740
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook