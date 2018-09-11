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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2018)

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,9722 маната, курс рубля снизился на 0,82%, до 0,0241 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9722
    1 Российский рубль 0.0241
    1 Австралийский доллар 1.2107
    1 Аргентинское песо 0.0455
    1 Белорусский рубль 0.7841
    1 Бразильский реал 0.4161
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1120
    100 Вон Республики Корея 0.1512
    1 Чешская крона 0.0769
    100 Чилийских песо 0.2440
    1 Китайский юань 0.2476
    1 Датская крона 0.2644
    1 Грузинский лари 0.6542
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.2163
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1877
    1 Швейцарский франк 1.7439
    1 Израильский шекель 0.4744
    1 Канадский доллар 1.2932
    1 Кувейтский динар 5.6124
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4100
    1 Мексиканское песо 0.0882
    1 Молдавский лей 0.1014
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2028
    100 Узбекских сум 0.0214
    1 Польский злотый 0.4573
    1 Сингапурский доллар 1.2351
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3741
    1 Турецкая лира 0.2623
    1 Тайваньский доллар 0.0552
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.5260
    1 Новозеландский доллар 1.1098
    Золото (1 унция) 2029.7575
    Серебро (1 унция) 24.0502
    Платина (1 унция) 1340.8155
    Палладий (1 унция) 1666.3740
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