Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2017)

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,51% - до 2,0422 маната. Курс рубля снизился на 1%, до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0422 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.3686 1 Аргентинское песо 0.0987 1 Белорусский рубль 0.8830 1 Бразильский реал 0.5509 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1317 100 Вон Республики Корея 0.1503 1 Чешская крона 0.0782 100 Чилийских песо 0.2743 1 Китайский юань 0.2614 1 Датская крона 0.2745 1 Грузинский лари 0.6881 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2403 100 Индонезийских рупий 0.0129 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2140 1 Швейцарский франк 1.7902 1 Израильский шекель 0.4837 1 Канадский доллар 1.4004 1 Кувейтский динар 5.6527 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4050 1 Мексиканское песо 0.0961 1 Молдавский лей 0.0961 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2194 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4815 1 Сингапурский доллар 1.2664 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4334 1 Турецкая лира 0.4987 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.5693 1 Новозеландский доллар 1.2324 Золото (1 унция) 2289,8366 Серебро (1 унция) 30,3832 Платина (1 унция) 1724,7126 Палладий (1 унция) 1602,2478