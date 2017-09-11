Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2017)

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,51% - до 2,0422 маната. Курс рубля снизился на 1%, до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|2.0422
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3686
|1 Аргентинское песо
|0.0987
|1 Белорусский рубль
|0.8830
|1 Бразильский реал
|0.5509
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1317
|100 Вон Республики Корея
|0.1503
|1 Чешская крона
|0.0782
|100 Чилийских песо
|0.2743
|1 Китайский юань
|0.2614
|1 Датская крона
|0.2745
|1 Грузинский лари
|0.6881
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2403
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2140
|1 Швейцарский франк
|1.7902
|1 Израильский шекель
|0.4837
|1 Канадский доллар
|1.4004
|1 Кувейтский динар
|5.6527
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4050
|1 Мексиканское песо
|0.0961
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2194
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4815
|1 Сингапурский доллар
|1.2664
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4334
|1 Турецкая лира
|0.4987
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5693
|1 Новозеландский доллар
|1.2324
|Золото (1 унция)
|2289,8366
|Серебро (1 унция)
|30,3832
|Платина (1 унция)
|1724,7126
|Палладий (1 унция)
|1602,2478
Tural İbadlıАвтор новости
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