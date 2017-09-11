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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2017)

    1 Доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,51% - до 2,0422 маната. Курс рубля снизился на 1%, до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 2.0422
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3686
    1 Аргентинское песо 0.0987
    1 Белорусский рубль 0.8830
    1 Бразильский реал 0.5509
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1317
    100 Вон Республики Корея 0.1503
    1 Чешская крона 0.0782
    100 Чилийских песо 0.2743
    1 Китайский юань 0.2614
    1 Датская крона 0.2745
    1 Грузинский лари 0.6881
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.2403
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2140
    1 Швейцарский франк 1.7902
    1 Израильский шекель 0.4837
    1 Канадский доллар 1.4004
    1 Кувейтский динар 5.6527
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4050
    1 Мексиканское песо 0.0961
    1 Молдавский лей 0.0961
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2194
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4815
    1 Сингапурский доллар 1.2664
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4334
    1 Турецкая лира 0.4987
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5693
    1 Новозеландский доллар 1.2324
    Золото (1 унция) 2289,8366
    Серебро (1 унция) 30,3832
    Платина (1 унция) 1724,7126
    Палладий (1 унция) 1602,2478

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