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​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2015)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2015)
1 Доллар США = 1.0478 манатов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,05% - до 1,0478 манатов.

Как сообщает Report, евро выросло на 0,89% - до 1,1821 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,30% и составил 0,0156 манатов.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.0478
1 Евро 1.1821
1 Российский рубль 0.0156
1 Австралийский доллар 0.7405
1 Аргентинское песо 0.1120
100 Белорусских рублей 0.0059
1 Бразильский реал 0.2720
1 Дирхам ОАЭ 0.2853
1 Южноафриканский рэнд 0.0768
100 Вон Республики Корея 0.0885
1 Чешская крона 0.0437
100 Чилийских песо 0.1529
1 Китайский юань 0.1644
1 Датская крона 0.1584
1 Грузинский лари 0.4408
1 Гонконгский доллар 0.1352
1 Индийская рупия 0.0158
1 Английский фунт стерлингов 1.6187
100 Индонезийских рупий 0.0073
100 Иранских риалов 0.0035
1 Шведская крона 0.1254
1 Швейцарский франк 1.0762
1 Израильский шекель 0.2698
1 Канадский доллар 0.7922
1 Кувейтский динар 3.4678
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0157
100 Ливанских фунтов 0.0695
1 Малазийский ринггит 0.2426
1 Мексиканское песо 0.0625
1 Молдавский лей 0.0545
1 Египетский фунт 0.1338
1 Норвежская крона 0.1285
100 Узбекских сум 0.0402
1 Польский злотый 0.2807
1 Сингапурский доллар 0.7423
1 Саудовский риал 0.2795
1 СДР (спец. права заимствования) 1.4711
1 Турецкая лира 0.3471
1 Тайваньский доллар 0.0322
1 Таджикский сомони 0.1648
1 Новый туркменский манат 0.2994
1 Украинская гривна 0.0483
100 Японских йен 0.8671
1 Новозеландский доллар 0.6607
Золото (1 унция) 1162,5341
Серебро (1 унция) 15,4027
Платина (1 унция) 1034,1786
Палладий (1 унция) 619,2498
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