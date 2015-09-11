​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2015)

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,05% - до 1,0478 манатов.
Как сообщает Report, евро выросло на 0,89% - до 1,1821 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,30% и составил 0,0156 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0478
|1 Евро
|1.1821
|1 Российский рубль
|0.0156
|1 Австралийский доллар
|0.7405
|1 Аргентинское песо
|0.1120
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2720
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0768
|100 Вон Республики Корея
|0.0885
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1529
|1 Китайский юань
|0.1644
|1 Датская крона
|0.1584
|1 Грузинский лари
|0.4408
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6187
|100 Индонезийских рупий
|0.0073
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1254
|1 Швейцарский франк
|1.0762
|1 Израильский шекель
|0.2698
|1 Канадский доллар
|0.7922
|1 Кувейтский динар
|3.4678
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0157
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2426
|1 Мексиканское песо
|0.0625
|1 Молдавский лей
|0.0545
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1285
|100 Узбекских сум
|0.0402
|1 Польский злотый
|0.2807
|1 Сингапурский доллар
|0.7423
|1 Саудовский риал
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4711
|1 Турецкая лира
|0.3471
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1648
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0483
|100 Японских йен
|0.8671
|1 Новозеландский доллар
|0.6607
|Золото (1 унция)
|1162,5341
|Серебро (1 унция)
|15,4027
|Платина (1 унция)
|1034,1786
|Палладий (1 унция)
|619,2498
Tural İbadlıАвтор новости