​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2015)

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,05% - до 1,0478 манатов.

Как сообщает Report, евро выросло на 0,89% - до 1,1821 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,30% и составил 0,0156 манатов.