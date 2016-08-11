 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2016)

    1 доллар США - 1,6062 маната

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,14% и составил 1,6062 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,86% и составил 1,7938 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0248 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6062
    1 Евро 1.7938
    1 Российский рубль 0.0248
    1 Австралийский доллар 1.2365
    1 Аргентинское песо 0.1095
    1 Белорусский рубль 0.8212
    1 Бразильский реал 0.5139
    1 Дирхам ОАЭ 0.4374
    1 Южноафриканский рэнд 0.1203
    100 Вон Республики Корея 0.1459
    1 Чешская крона 0.0663
    100 Чилийских песо 0.2463
    1 Китайский юань 0.2419
    1 Датская крона 0.2412
    1 Грузинский лари 0.6844
    1 Гонконгский доллар 0.2071
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 2.0896
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1896
    1 Швейцарский франк 1.6472
    1 Израильский шекель 0.4207
    1 Канадский доллар 1.2287
    1 Кувейтский динар 5.3247
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0234
    100 Ливанских фунтов 0.1066
    1 Малазийский ринггит 0.3998
    1 Мексиканское песо 0.0870
    1 Молдавский лей 0.0816
    1 Египетский фунт 0.1809
    1 Норвежская крона 0.1940
    100 Узбекских сум 0.0543
    1 Польский злотый 0.4206
    1 Сингапурский доллар 1.1954
    1 Саудовский риал 0.4283
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2441
    1 Турецкая лира 0.5428
    1 Тайваньский доллар 0.0514
    1 Таджикский сомони 0.2047
    1 Новый туркменский манат 0.4583
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5836
    1 Новозеландский доллар 1.1664
    Золото (1 унция) 2164,6757
    Серебро (1 унция) 32,2686
    Платина (1 унция) 1898,5284
    Палладий (1 унция) 1172,5260
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi