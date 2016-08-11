Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2016)

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,14% и составил 1,6062 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,86% и составил 1,7938 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0248 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6062
|1 Евро
|1.7938
|1 Российский рубль
|0.0248
|1 Австралийский доллар
|1.2365
|1 Аргентинское песо
|0.1095
|1 Белорусский рубль
|0.8212
|1 Бразильский реал
|0.5139
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4374
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1203
|100 Вон Республики Корея
|0.1459
|1 Чешская крона
|0.0663
|100 Чилийских песо
|0.2463
|1 Китайский юань
|0.2419
|1 Датская крона
|0.2412
|1 Грузинский лари
|0.6844
|1 Гонконгский доллар
|0.2071
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0896
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1896
|1 Швейцарский франк
|1.6472
|1 Израильский шекель
|0.4207
|1 Канадский доллар
|1.2287
|1 Кувейтский динар
|5.3247
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1066
|1 Малазийский ринггит
|0.3998
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0816
|1 Египетский фунт
|0.1809
|1 Норвежская крона
|0.1940
|100 Узбекских сум
|0.0543
|1 Польский злотый
|0.4206
|1 Сингапурский доллар
|1.1954
|1 Саудовский риал
|0.4283
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2441
|1 Турецкая лира
|0.5428
|1 Тайваньский доллар
|0.0514
|1 Таджикский сомони
|0.2047
|1 Новый туркменский манат
|0.4583
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5836
|1 Новозеландский доллар
|1.1664
|Золото (1 унция)
|2164,6757
|Серебро (1 унция)
|32,2686
|Платина (1 унция)
|1898,5284
|Палладий (1 унция)
|1172,5260
Tural İbadlıАвтор новости