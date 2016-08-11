Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2016)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,14% и составил 1,6062 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,86% и составил 1,7938 маната. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0248 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6062 1 Евро 1.7938 1 Российский рубль 0.0248 1 Австралийский доллар 1.2365 1 Аргентинское песо 0.1095 1 Белорусский рубль 0.8212 1 Бразильский реал 0.5139 1 Дирхам ОАЭ 0.4374 1 Южноафриканский рэнд 0.1203 100 Вон Республики Корея 0.1459 1 Чешская крона 0.0663 100 Чилийских песо 0.2463 1 Китайский юань 0.2419 1 Датская крона 0.2412 1 Грузинский лари 0.6844 1 Гонконгский доллар 0.2071 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 2.0896 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1896 1 Швейцарский франк 1.6472 1 Израильский шекель 0.4207 1 Канадский доллар 1.2287 1 Кувейтский динар 5.3247 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1066 1 Малазийский ринггит 0.3998 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0816 1 Египетский фунт 0.1809 1 Норвежская крона 0.1940 100 Узбекских сум 0.0543 1 Польский злотый 0.4206 1 Сингапурский доллар 1.1954 1 Саудовский риал 0.4283 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2441 1 Турецкая лира 0.5428 1 Тайваньский доллар 0.0514 1 Таджикский сомони 0.2047 1 Новый туркменский манат 0.4583 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5836 1 Новозеландский доллар 1.1664 Золото (1 унция) 2164,6757 Серебро (1 унция) 32,2686 Платина (1 унция) 1898,5284 Палладий (1 унция) 1172,5260