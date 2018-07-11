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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2018)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2018)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,12%, до 1,9937 маната, курс рубля вырос на 0,74%, до 0,0274 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9937
1 Российский рубль 0.0274
1 Австралийский доллар 1.2594
1 Аргентинское песо 0.0621
1 Белорусский рубль 0.8569
1 Бразильский реал 0.4457
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1268
100 Вон Республики Корея 0.1516
1 Чешская крона 0.0770
100 Чилийских песо 0.2627
1 Китайский юань 0.2549
1 Датская крона 0.2675
1 Грузинский лари 0.6955
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0247
1 Английский фунт стерлингов 2.2541
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0039
1 Шведская крона 0.1940
1 Швейцарский франк 1.7134
1 Израильский шекель 0.4675
1 Канадский доллар 1.2936
1 Кувейтский динар 5.6196
1 Казахстанский тенге 0.0050
1 Киргизский сом 0.0249
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4219
1 Мексиканское песо 0.0894
1 Молдавский лей 0.1021
1 Египетский фунт 0.0950
1 Норвежская крона 0.2113
100 Узбекских сум 0.0218
1 Польский злотый 0.4613
1 Сингапурский доллар 1.2500
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3950
1 Турецкая лира 0.3604
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1853
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0648
100 Японских йен 1.5313
1 Новозеландский доллар 1.1574
Золото (1 унция) 2126.8955
Серебро (1 унция) 27.1023
Платина (1 унция) 1427.7195
Палладий (1 унция) 1605.6585
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