Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2018)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,12%, до 1,9937 маната, курс рубля вырос на 0,74%, до 0,0274 маната.