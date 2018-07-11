Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2018)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,12%, до 1,9937 маната, курс рубля вырос на 0,74%, до 0,0274 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9937
|1 Российский рубль
|0.0274
|1 Австралийский доллар
|1.2594
|1 Аргентинское песо
|0.0621
|1 Белорусский рубль
|0.8569
|1 Бразильский реал
|0.4457
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1268
|100 Вон Республики Корея
|0.1516
|1 Чешская крона
|0.0770
|100 Чилийских песо
|0.2627
|1 Китайский юань
|0.2549
|1 Датская крона
|0.2675
|1 Грузинский лари
|0.6955
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2541
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1940
|1 Швейцарский франк
|1.7134
|1 Израильский шекель
|0.4675
|1 Канадский доллар
|1.2936
|1 Кувейтский динар
|5.6196
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4219
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.1021
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2113
|100 Узбекских сум
|0.0218
|1 Польский злотый
|0.4613
|1 Сингапурский доллар
|1.2500
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3950
|1 Турецкая лира
|0.3604
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1853
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5313
|1 Новозеландский доллар
|1.1574
|Золото (1 унция)
|2126.8955
|Серебро (1 унция)
|27.1023
|Платина (1 унция)
|1427.7195
|Палладий (1 унция)
|1605.6585
Nərmin RəhimovaАвтор новости