Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2017)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,13% - до 1,9386 маната, курс рубля остался стабильным на уровне 0,0282 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9386
|1 Российский рубль
|0.0282
|1 Австралийский доллар
|1.2958
|1 Аргентинское песо
|0.1002
|1 Белорусский рубль
|0.8625
|1 Бразильский реал
|0.5229
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1265
|100 Вон Республики Корея
|0.1479
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2554
|1 Китайский юань
|0.2502
|1 Датская крона
|0.2607
|1 Грузинский лари
|0.7088
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1921
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2019
|1 Швейцарский франк
|1.7600
|1 Израильский шекель
|0.4794
|1 Канадский доллар
|1.3196
|1 Кувейтский динар
|5.6132
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3961
|1 Мексиканское песо
|0.0949
|1 Молдавский лей
|0.0942
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2040
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.4574
|1 Сингапурский доллар
|1.2294
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3615
|1 Турецкая лира
|0.4714
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0655
|100 Японских йен
|1.4884
|1 Новозеландский доллар
|1.2311
|Золото (1 унция)
|2062,8962
|Серебро (1 унция)
|26,4181
|Платина (1 унция)
|1523,4690
|Палладий (1 унция)
|1412,8260
Tural İbadlıАвтор новости
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