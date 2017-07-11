Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2017)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,13% - до 1,9386 маната, курс рубля остался стабильным на уровне 0,0282 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9386 1 Российский рубль 0.0282 1 Австралийский доллар 1.2958 1 Аргентинское песо 0.1002 1 Белорусский рубль 0.8625 1 Бразильский реал 0.5229 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1265 100 Вон Республики Корея 0.1479 1 Чешская крона 0.0743 100 Чилийских песо 0.2554 1 Китайский юань 0.2502 1 Датская крона 0.2607 1 Грузинский лари 0.7088 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1921 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2019 1 Швейцарский франк 1.7600 1 Израильский шекель 0.4794 1 Канадский доллар 1.3196 1 Кувейтский динар 5.6132 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3961 1 Мексиканское песо 0.0949 1 Молдавский лей 0.0942 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2040 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.4574 1 Сингапурский доллар 1.2294 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3615 1 Турецкая лира 0.4714 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0655 100 Японских йен 1.4884 1 Новозеландский доллар 1.2311 Золото (1 унция) 2062,8962 Серебро (1 унция) 26,4181 Платина (1 унция) 1523,4690 Палладий (1 унция) 1412,8260