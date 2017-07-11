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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,13% - до 1,9386 маната, курс рубля остался стабильным на уровне 0,0282 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9386
    1 Российский рубль 0.0282
    1 Австралийский доллар 1.2958
    1 Аргентинское песо 0.1002
    1 Белорусский рубль 0.8625
    1 Бразильский реал 0.5229
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1265
    100 Вон Республики Корея 0.1479
    1 Чешская крона 0.0743
    100 Чилийских песо 0.2554
    1 Китайский юань 0.2502
    1 Датская крона 0.2607
    1 Грузинский лари 0.7088
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1921
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2019
    1 Швейцарский франк 1.7600
    1 Израильский шекель 0.4794
    1 Канадский доллар 1.3196
    1 Кувейтский динар 5.6132
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3961
    1 Мексиканское песо 0.0949
    1 Молдавский лей 0.0942
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2040
    100 Узбекских сум 0.0424
    1 Польский злотый 0.4574
    1 Сингапурский доллар 1.2294
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3615
    1 Турецкая лира 0.4714
    1 Тайваньский доллар 0.0557
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0655
    100 Японских йен 1.4884
    1 Новозеландский доллар 1.2311
    Золото (1 унция) 2062,8962
    Серебро (1 унция) 26,4181
    Платина (1 унция) 1523,4690
    Палладий (1 унция) 1412,8260
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