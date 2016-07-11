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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2016)

    1 доллар США - 1,5487 маната

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5487 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,7108 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0241 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5487
    1 Евро 1.7108
    1 Российский рубль 0.0241
    1 Австралийский доллар 1.1717
    1 Аргентинское песо 0.1053
    100 Белорусских рублей 0.7697
    1 Бразильский реал 0.4692
    1 Дирхам ОАЭ 0.4216
    1 Южноафриканский рэнд 0.1063
    100 Вон Республики Корея 0.1350
    1 Чешская крона 0.0633
    100 Чилийских песо 0.2348
    1 Китайский юань 0.2316
    1 Датская крона 0.2299
    1 Грузинский лари 0.6599
    1 Гонконгский доллар 0.1996
    1 Индийская рупия 0.0231
    1 Английский фунт стерлингов 2.0070
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1805
    1 Швейцарский франк 1.5749
    1 Израильский шекель 0.3989
    1 Канадский доллар 1.1878
    1 Кувейтский динар 5.1315
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0230
    100 Ливанских фунтов 0.1027
    1 Малазийский ринггит 0.3890
    1 Мексиканское песо 0.0837
    1 Молдавский лей 0.0781
    1 Египетский фунт 0.1744
    1 Норвежская крона 0.1820
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.3876
    1 Сингапурский доллар 1.1507
    1 Саудовский риал 0.4128
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1567
    1 Турецкая лира 0.5357
    1 Тайваньский доллар 0.0481
    1 Таджикский сомони 0.1975
    1 Новый туркменский манат 0.4609
    1 Украинская гривна 0.0623
    100 Японских йен 1.5300
    1 Новозеландский доллар 1.1274
    Золото (1 унция) 2097,3270
    Серебро (1 унция) 31,7793
    Платина (1 унция) 1675,6934
    Палладий (1 унция) 938,5122

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