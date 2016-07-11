Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2016)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5487 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,7108 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0241 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5487 1 Евро 1.7108 1 Российский рубль 0.0241 1 Австралийский доллар 1.1717 1 Аргентинское песо 0.1053 100 Белорусских рублей 0.7697 1 Бразильский реал 0.4692 1 Дирхам ОАЭ 0.4216 1 Южноафриканский рэнд 0.1063 100 Вон Республики Корея 0.1350 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2348 1 Китайский юань 0.2316 1 Датская крона 0.2299 1 Грузинский лари 0.6599 1 Гонконгский доллар 0.1996 1 Индийская рупия 0.0231 1 Английский фунт стерлингов 2.0070 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1805 1 Швейцарский франк 1.5749 1 Израильский шекель 0.3989 1 Канадский доллар 1.1878 1 Кувейтский динар 5.1315 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0230 100 Ливанских фунтов 0.1027 1 Малазийский ринггит 0.3890 1 Мексиканское песо 0.0837 1 Молдавский лей 0.0781 1 Египетский фунт 0.1744 1 Норвежская крона 0.1820 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.3876 1 Сингапурский доллар 1.1507 1 Саудовский риал 0.4128 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1567 1 Турецкая лира 0.5357 1 Тайваньский доллар 0.0481 1 Таджикский сомони 0.1975 1 Новый туркменский манат 0.4609 1 Украинская гривна 0.0623 100 Японских йен 1.5300 1 Новозеландский доллар 1.1274 Золото (1 унция) 2097,3270 Серебро (1 унция) 31,7793 Платина (1 унция) 1675,6934 Палладий (1 унция) 938,5122