Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2016)

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5487 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,7108 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5487
|1 Евро
|1.7108
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.1717
|1 Аргентинское песо
|0.1053
|100 Белорусских рублей
|0.7697
|1 Бразильский реал
|0.4692
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4216
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1063
|100 Вон Республики Корея
|0.1350
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2348
|1 Китайский юань
|0.2316
|1 Датская крона
|0.2299
|1 Грузинский лари
|0.6599
|1 Гонконгский доллар
|0.1996
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0070
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1805
|1 Швейцарский франк
|1.5749
|1 Израильский шекель
|0.3989
|1 Канадский доллар
|1.1878
|1 Кувейтский динар
|5.1315
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0230
|100 Ливанских фунтов
|0.1027
|1 Малазийский ринггит
|0.3890
|1 Мексиканское песо
|0.0837
|1 Молдавский лей
|0.0781
|1 Египетский фунт
|0.1744
|1 Норвежская крона
|0.1820
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.3876
|1 Сингапурский доллар
|1.1507
|1 Саудовский риал
|0.4128
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1567
|1 Турецкая лира
|0.5357
|1 Тайваньский доллар
|0.0481
|1 Таджикский сомони
|0.1975
|1 Новый туркменский манат
|0.4609
|1 Украинская гривна
|0.0623
|100 Японских йен
|1.5300
|1 Новозеландский доллар
|1.1274
|Золото (1 унция)
|2097,3270
|Серебро (1 унция)
|31,7793
|Платина (1 унция)
|1675,6934
|Палладий (1 унция)
|938,5122
Nərmin RəhimovaАвтор новости