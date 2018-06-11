Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2018)

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09%, до 2,0057 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0057
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.2933
|1 Аргентинское песо
|0.0671
|1 Белорусский рубль
|0.8511
|1 Бразильский реал
|0.4584
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1301
|100 Вон Республики Корея
|0.1584
|1 Чешская крона
|0.0779
|100 Чилийских песо
|0.2695
|1 Китайский юань
|0.2654
|1 Датская крона
|0.2693
|1 Грузинский лари
|0.6932
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0252
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2803
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1954
|1 Швейцарский франк
|1.7256
|1 Израильский шекель
|0.4765
|1 Канадский доллар
|1.3112
|1 Кувейтский динар
|5.6280
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4264
|1 Мексиканское песо
|0.0836
|1 Молдавский лей
|0.1013
|1 Египетский фунт
|0.0953
|1 Норвежская крона
|0.2113
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4687
|1 Сингапурский доллар
|1.2744
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4127
|1 Турецкая лира
|0.3804
|1 Тайваньский доллар
|0.0570
|1 Таджикский сомони
|0.1877
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5482
|1 Новозеландский доллар
|1.1971
|Золото (1 унция)
|2208.4275
|Серебро (1 унция)
|28.7133
|Платина (1 унция)
|1547.5865
|Палладий (1 унция)
|1725.5850
Tural İbadlıАвтор новости
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