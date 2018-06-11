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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2018)

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09%, до 2,0057 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0273 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0057
    1 Российский рубль 0.0273
    1 Австралийский доллар 1.2933
    1 Аргентинское песо 0.0671
    1 Белорусский рубль 0.8511
    1 Бразильский реал 0.4584
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1301
    100 Вон Республики Корея 0.1584
    1 Чешская крона 0.0779
    100 Чилийских песо 0.2695
    1 Китайский юань 0.2654
    1 Датская крона 0.2693
    1 Грузинский лари 0.6932
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0252
    1 Английский фунт стерлингов 2.2803
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1954
    1 Швейцарский франк 1.7256
    1 Израильский шекель 0.4765
    1 Канадский доллар 1.3112
    1 Кувейтский динар 5.6280
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4264
    1 Мексиканское песо 0.0836
    1 Молдавский лей 0.1013
    1 Египетский фунт 0.0953
    1 Норвежская крона 0.2113
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4687
    1 Сингапурский доллар 1.2744
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4127
    1 Турецкая лира 0.3804
    1 Тайваньский доллар 0.0570
    1 Таджикский сомони 0.1877
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5482
    1 Новозеландский доллар 1.1971
    Золото (1 унция) 2208.4275
    Серебро (1 унция) 28.7133
    Платина (1 унция) 1547.5865
    Палладий (1 унция) 1725.5850
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