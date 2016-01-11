​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2016)

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5642 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,37% и составил 1,7072 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,48% и составил 0,0208 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5642
|1 Евро
|1.7072
|1 Российский рубль
|0.0208
|1 Австралийский доллар
|1.0913
|1 Аргентинское песо
|0.1126
|100 Белорусских рублей
|0.0083
|1 Бразильский реал
|0.3885
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4259
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0935
|100 Вон Республики Корея
|0.1294
|1 Чешская крона
|0.0632
|100 Чилийских песо
|0.2148
|1 Китайский юань
|0.2376
|1 Датская крона
|0.2288
|1 Грузинский лари
|0.6470
|1 Гонконгский доллар
|0.2015
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2731
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1838
|1 Швейцарский франк
|1.5726
|1 Израильский шекель
|0.3980
|1 Канадский доллар
|1.1046
|1 Кувейтский динар
|5.1510
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0206
|100 Ливанских фунтов
|0.1037
|1 Малазийский ринггит
|0.3552
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0777
|1 Египетский фунт
|0.1998
|1 Норвежская крона
|0.1761
|100 Узбекских сум
|0.0557
|1 Польский злотый
|0.3911
|1 Сингапурский доллар
|1.0876
|1 Саудовский риал
|0.4167
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1654
|1 Турецкая лира
|0.5161
|1 Тайваньский доллар
|0.0468
|1 Таджикский сомони
|0.2155
|1 Новый туркменский манат
|0.4601
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.3325
|1 Новозеландский доллар
|1.0217
|Золото (1 унция)
|1723,5138
|Серебро (1 унция)
|21,8847
|Платина (1 унция)
|1367,1108
|Палладий (1 унция)
|789,9210
Tural İbadlıАвтор новости