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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2016)

    1 доллар - 1,5642 маната

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5642 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,37% и составил 1,7072 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,48% и составил 0,0208 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5642
    1 Евро 1.7072
    1 Российский рубль 0.0208
    1 Австралийский доллар 1.0913
    1 Аргентинское песо 0.1126
    100 Белорусских рублей 0.0083
    1 Бразильский реал 0.3885
    1 Дирхам ОАЭ 0.4259
    1 Южноафриканский рэнд 0.0935
    100 Вон Республики Корея 0.1294
    1 Чешская крона 0.0632
    100 Чилийских песо 0.2148
    1 Китайский юань 0.2376
    1 Датская крона 0.2288
    1 Грузинский лари 0.6470
    1 Гонконгский доллар 0.2015
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.2731
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1838
    1 Швейцарский франк 1.5726
    1 Израильский шекель 0.3980
    1 Канадский доллар 1.1046
    1 Кувейтский динар 5.1510
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0206
    100 Ливанских фунтов 0.1037
    1 Малазийский ринггит 0.3552
    1 Мексиканское песо 0.0874
    1 Молдавский лей 0.0777
    1 Египетский фунт 0.1998
    1 Норвежская крона 0.1761
    100 Узбекских сум 0.0557
    1 Польский злотый 0.3911
    1 Сингапурский доллар 1.0876
    1 Саудовский риал 0.4167
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1654
    1 Турецкая лира 0.5161
    1 Тайваньский доллар 0.0468
    1 Таджикский сомони 0.2155
    1 Новый туркменский манат 0.4601
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.3325
    1 Новозеландский доллар 1.0217
    Золото (1 унция) 1723,5138
    Серебро (1 унция) 21,8847
    Платина (1 унция) 1367,1108
    Палладий (1 унция) 789,9210

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