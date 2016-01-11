​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2016)

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5642 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,37% и составил 1,7072 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,48% и составил 0,0208 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5642 1 Евро 1.7072 1 Российский рубль 0.0208 1 Австралийский доллар 1.0913 1 Аргентинское песо 0.1126 100 Белорусских рублей 0.0083 1 Бразильский реал 0.3885 1 Дирхам ОАЭ 0.4259 1 Южноафриканский рэнд 0.0935 100 Вон Республики Корея 0.1294 1 Чешская крона 0.0632 100 Чилийских песо 0.2148 1 Китайский юань 0.2376 1 Датская крона 0.2288 1 Грузинский лари 0.6470 1 Гонконгский доллар 0.2015 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.2731 100 Индонезийских рупий 0.0112 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1838 1 Швейцарский франк 1.5726 1 Израильский шекель 0.3980 1 Канадский доллар 1.1046 1 Кувейтский динар 5.1510 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0206 100 Ливанских фунтов 0.1037 1 Малазийский ринггит 0.3552 1 Мексиканское песо 0.0874 1 Молдавский лей 0.0777 1 Египетский фунт 0.1998 1 Норвежская крона 0.1761 100 Узбекских сум 0.0557 1 Польский злотый 0.3911 1 Сингапурский доллар 1.0876 1 Саудовский риал 0.4167 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1654 1 Турецкая лира 0.5161 1 Тайваньский доллар 0.0468 1 Таджикский сомони 0.2155 1 Новый туркменский манат 0.4601 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.3325 1 Новозеландский доллар 1.0217 Золото (1 унция) 1723,5138 Серебро (1 унция) 21,8847 Платина (1 унция) 1367,1108 Палладий (1 унция) 789,9210