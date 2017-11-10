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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2017)

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,39% - до 1,9798 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7003
    1 Евро 1.9798
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.3062
    1 Аргентинское песо 0.0971
    1 Белорусский рубль 0.8544
    1 Бразильский реал 0.5228
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1193
    100 Вон Республики Корея 0.1522
    1 Чешская крона 0.0775
    100 Чилийских песо 0.2697
    1 Китайский юань 0.2562
    1 Датская крона 0.2661
    1 Грузинский лари 0.6428
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.2344
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2031
    1 Швейцарский франк 1.7089
    1 Израильский шекель 0.4823
    1 Канадский доллар 1.3415
    1 Кувейтский динар 5.6264
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4055
    1 Мексиканское песо 0.0894
    1 Молдавский лей 0.0970
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2092
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4678
    1 Сингапурский доллар 1.2507
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3865
    1 Турецкая лира 0.4397
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0641
    100 Японских йен 1.4987
    1 Новозеландский доллар 1.1797
    Золото (1 унция) 2184,5454
    Серебро (1 унция) 28,9238
    Платина (1 унция) 1588,0802
    Палладий (1 унция) 1727,5048
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