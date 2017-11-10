Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2017)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,39% - до 1,9798 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7003
|1 Евро
|1.9798
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.3062
|1 Аргентинское песо
|0.0971
|1 Белорусский рубль
|0.8544
|1 Бразильский реал
|0.5228
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1193
|100 Вон Республики Корея
|0.1522
|1 Чешская крона
|0.0775
|100 Чилийских песо
|0.2697
|1 Китайский юань
|0.2562
|1 Датская крона
|0.2661
|1 Грузинский лари
|0.6428
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2344
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2031
|1 Швейцарский франк
|1.7089
|1 Израильский шекель
|0.4823
|1 Канадский доллар
|1.3415
|1 Кувейтский динар
|5.6264
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4055
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0970
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2092
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4678
|1 Сингапурский доллар
|1.2507
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3865
|1 Турецкая лира
|0.4397
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.4987
|1 Новозеландский доллар
|1.1797
|Золото (1 унция)
|2184,5454
|Серебро (1 унция)
|28,9238
|Платина (1 унция)
|1588,0802
|Палладий (1 унция)
|1727,5048
Economic DepartmentАвтор новости