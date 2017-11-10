Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2017)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,39% - до 1,9798 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7003 1 Евро 1.9798 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.3062 1 Аргентинское песо 0.0971 1 Белорусский рубль 0.8544 1 Бразильский реал 0.5228 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1193 100 Вон Республики Корея 0.1522 1 Чешская крона 0.0775 100 Чилийских песо 0.2697 1 Китайский юань 0.2562 1 Датская крона 0.2661 1 Грузинский лари 0.6428 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2344 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2031 1 Швейцарский франк 1.7089 1 Израильский шекель 0.4823 1 Канадский доллар 1.3415 1 Кувейтский динар 5.6264 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4055 1 Мексиканское песо 0.0894 1 Молдавский лей 0.0970 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2092 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4678 1 Сингапурский доллар 1.2507 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3865 1 Турецкая лира 0.4397 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.4987 1 Новозеландский доллар 1.1797 Золото (1 унция) 2184,5454 Серебро (1 унция) 28,9238 Платина (1 унция) 1588,0802 Палладий (1 унция) 1727,5048