Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2015)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,03% и составил 1,0501 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,25% и составил 1,1281 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,81% и составил 0,0163 манатов.