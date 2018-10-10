Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2018)

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,9561 маната, курс рубля - на 0,78%, до 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9561
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2101
|1 Аргентинское песо
|0.0458
|1 Белорусский рубль
|0.7877
|1 Бразильский реал
|0.4577
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1168
|100 Вон Республики Корея
|0.1500
|1 Чешская крона
|0.0758
|100 Чилийских песо
|0.2492
|1 Китайский юань
|0.2457
|1 Датская крона
|0.2622
|1 Грузинский лари
|0.6468
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2373
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1870
|1 Швейцарский франк
|1.7150
|1 Израильский шекель
|0.4678
|1 Канадский доллар
|1.3136
|1 Кувейтский динар
|5.5988
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4094
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.1001
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2058
|100 Узбекских сум
|0.0207
|1 Польский злотый
|0.4546
|1 Сингапурский доллар
|1.2314
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3620
|1 Турецкая лира
|0.2789
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0606
|100 Японских йен
|1.5036
|1 Новозеландский доллар
|1.1022
|Золото (1 унция)
|2022.4560
|Серебро (1 унция)
|24.4568
|Платина (1 унция)
|1406.4695
|Палладий (1 унция)
|1828.5710
Tural İbadlıАвтор новости
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