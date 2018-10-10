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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2018)

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,9561 маната, курс рубля - на 0,78%, до 0,0257 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9561
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2101
    1 Аргентинское песо 0.0458
    1 Белорусский рубль 0.7877
    1 Бразильский реал 0.4577
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1168
    100 Вон Республики Корея 0.1500
    1 Чешская крона 0.0758
    100 Чилийских песо 0.2492
    1 Китайский юань 0.2457
    1 Датская крона 0.2622
    1 Грузинский лари 0.6468
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.2373
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1870
    1 Швейцарский франк 1.7150
    1 Израильский шекель 0.4678
    1 Канадский доллар 1.3136
    1 Кувейтский динар 5.5988
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4094
    1 Мексиканское песо 0.0894
    1 Молдавский лей 0.1001
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2058
    100 Узбекских сум 0.0207
    1 Польский злотый 0.4546
    1 Сингапурский доллар 1.2314
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3620
    1 Турецкая лира 0.2789
    1 Тайваньский доллар 0.0549
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0606
    100 Японских йен 1.5036
    1 Новозеландский доллар 1.1022
    Золото (1 унция) 2022.4560
    Серебро (1 унция) 24.4568
    Платина (1 унция) 1406.4695
    Палладий (1 унция) 1828.5710
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