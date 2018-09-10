Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2018)

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Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,71%, до 1,9630 маната, курс рубля - на 0,82%, до 0,0243 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9630
|1 Российский рубль
|0.0243
|1 Австралийский доллар
|1.2085
|1 Аргентинское песо
|0.0460
|1 Белорусский рубль
|0.7933
|1 Бразильский реал
|0.4191
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1114
|100 Вон Республики Корея
|0.1505
|1 Чешская крона
|0.0764
|100 Чилийских песо
|0.2462
|1 Китайский юань
|0.2478
|1 Датская крона
|0.2632
|1 Грузинский лари
|0.6526
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1951
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1875
|1 Швейцарский франк
|1.7528
|1 Израильский шекель
|0.4734
|1 Канадский доллар
|1.2894
|1 Кувейтский динар
|5.6102
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1117
|1 Малазийский ринггит
|0.4100
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.1015
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2012
|100 Узбекских сум
|0.0214
|1 Польский злотый
|0.4550
|1 Сингапурский доллар
|1.2315
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3800
|1 Турецкая лира
|0.2649
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0601
|100 Японских йен
|1.5321
|1 Новозеландский доллар
|1.1081
|Золото (1 унция)
|2028.3040
|Серебро (1 унция)
|23.9837
|Платина (1 унция)
|1325.6260
|Палладий (1 унция)
|1664.9290
Economic DepartmentАвтор новости