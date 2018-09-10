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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2018)

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,71%, до 1,9630 маната, курс рубля - на 0,82%, до 0,0243 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9630
    1 Российский рубль 0.0243
    1 Австралийский доллар 1.2085
    1 Аргентинское песо 0.0460
    1 Белорусский рубль 0.7933
    1 Бразильский реал 0.4191
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1114
    100 Вон Республики Корея 0.1505
    1 Чешская крона 0.0764
    100 Чилийских песо 0.2462
    1 Китайский юань 0.2478
    1 Датская крона 0.2632
    1 Грузинский лари 0.6526
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.1951
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1875
    1 Швейцарский франк 1.7528
    1 Израильский шекель 0.4734
    1 Канадский доллар 1.2894
    1 Кувейтский динар 5.6102
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1117
    1 Малазийский ринггит 0.4100
    1 Мексиканское песо 0.0880
    1 Молдавский лей 0.1015
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2012
    100 Узбекских сум 0.0214
    1 Польский злотый 0.4550
    1 Сингапурский доллар 1.2315
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3800
    1 Турецкая лира 0.2649
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0601
    100 Японских йен 1.5321
    1 Новозеландский доллар 1.1081
    Золото (1 унция) 2028.3040
    Серебро (1 унция) 23.9837
    Платина (1 унция) 1325.6260
    Палладий (1 унция) 1664.9290
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