Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2018)

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,71%, до 1,9630 маната, курс рубля - на 0,82%, до 0,0243 маната.