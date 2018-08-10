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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2018)

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,74%, до 1,9580 маната, а курс рубля - на 1,54%, до 0,0255 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9580
    1 Российский рубль 0.0255
    1 Австралийский доллар 1.2502
    1 Аргентинское песо 0.0605
    1 Белорусский рубль 0.8334
    1 Бразильский реал 0.4473
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1240
    100 Вон Республики Корея 0.1509
    1 Чешская крона 0.0765
    100 Чилийских песо 0.2625
    1 Китайский юань 0.2484
    1 Датская крона 0.2626
    1 Грузинский лари 0.6886
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0247
    1 Английский фунт стерлингов 2.1801
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1885
    1 Швейцарский франк 1.7099
    1 Израильский шекель 0.4605
    1 Канадский доллар 1.3022
    1 Кувейтский динар 5.6098
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1117
    1 Малазийский ринггит 0.4166
    1 Мексиканское песо 0.0907
    1 Молдавский лей 0.1032
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2042
    100 Узбекских сум 0.0216
    1 Польский злотый 0.4575
    1 Сингапурский доллар 1.2421
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3763
    1 Турецкая лира 0.2965
    1 Тайваньский доллар 0.0554
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0626
    100 Японских йен 1.5344
    1 Новозеландский доллар 1.1234
    Золото (1 унция) 2059.0655
    Серебро (1 унция) 26.1884
    Платина (1 унция) 1414.5615
    Палладий (1 унция) 1538.5850
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