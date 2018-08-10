Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2018)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,74%, до 1,9580 маната, а курс рубля - на 1,54%, до 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9580
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.2502
|1 Аргентинское песо
|0.0605
|1 Белорусский рубль
|0.8334
|1 Бразильский реал
|0.4473
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1240
|100 Вон Республики Корея
|0.1509
|1 Чешская крона
|0.0765
|100 Чилийских песо
|0.2625
|1 Китайский юань
|0.2484
|1 Датская крона
|0.2626
|1 Грузинский лари
|0.6886
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1801
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1885
|1 Швейцарский франк
|1.7099
|1 Израильский шекель
|0.4605
|1 Канадский доллар
|1.3022
|1 Кувейтский динар
|5.6098
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1117
|1 Малазийский ринггит
|0.4166
|1 Мексиканское песо
|0.0907
|1 Молдавский лей
|0.1032
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2042
|100 Узбекских сум
|0.0216
|1 Польский злотый
|0.4575
|1 Сингапурский доллар
|1.2421
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3763
|1 Турецкая лира
|0.2965
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0626
|100 Японских йен
|1.5344
|1 Новозеландский доллар
|1.1234
|Золото (1 унция)
|2059.0655
|Серебро (1 унция)
|26.1884
|Платина (1 унция)
|1414.5615
|Палладий (1 унция)
|1538.5850
Namiq HüseynovАвтор новости
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