Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2016)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату вырос на 0,22% и составил 1,6040 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,83% и составил 1,7786 маната. Курс рубля повысился на 0,4% и составил 0,0248 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6040 1 Евро 1.7886 1 Российский рубль 0.0248 1 Австралийский доллар 1.2352 1 Аргентинское песо 0.1085 1 Белорусский рубль 0.8165 1 Бразильский реал 0.5099 1 Дирхам ОАЭ 0.4367 1 Южноафриканский рэнд 0.1200 100 Вон Республики Корея 0.1467 1 Чешская крона 0.0662 100 Чилийских песо 0.2455 1 Китайский юань 0.2413 1 Датская крона 0.2404 1 Грузинский лари 0.6834 1 Гонконгский доллар 0.2068 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 2.0958 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1885 1 Швейцарский франк 1.6377 1 Израильский шекель 0.4206 1 Канадский доллар 1.2279 1 Кувейтский динар 5.3174 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1064 1 Малазийский ринггит 0.4016 1 Мексиканское песо 0.0873 1 Молдавский лей 0.0813 1 Египетский фунт 0.1806 1 Норвежская крона 0.1915 100 Узбекских сум 0.0542 1 Польский злотый 0.4195 1 Сингапурский доллар 1.1965 1 Саудовский риал 0.4277 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2318 1 Турецкая лира 0.5412 1 Тайваньский доллар 0.0515 1 Таджикский сомони 0.2036 1 Новый туркменский манат 0.4577 1 Украинская гривна 0.0647 100 Японских йен 1.5840 1 Новозеландский доллар 1.1570 Золото (1 унция) 2150,9640 Серебро (1 унция) 32,4072 Платина (1 унция) 1833,3720 Палладий (1 унция) 1101,9480