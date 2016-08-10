Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2016)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату вырос на 0,22% и составил 1,6040 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,83% и составил 1,7786 маната. Курс рубля повысился на 0,4% и составил 0,0248 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6040
|1 Евро
|1.7886
|1 Российский рубль
|0.0248
|1 Австралийский доллар
|1.2352
|1 Аргентинское песо
|0.1085
|1 Белорусский рубль
|0.8165
|1 Бразильский реал
|0.5099
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4367
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1200
|100 Вон Республики Корея
|0.1467
|1 Чешская крона
|0.0662
|100 Чилийских песо
|0.2455
|1 Китайский юань
|0.2413
|1 Датская крона
|0.2404
|1 Грузинский лари
|0.6834
|1 Гонконгский доллар
|0.2068
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0958
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1885
|1 Швейцарский франк
|1.6377
|1 Израильский шекель
|0.4206
|1 Канадский доллар
|1.2279
|1 Кувейтский динар
|5.3174
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1064
|1 Малазийский ринггит
|0.4016
|1 Мексиканское песо
|0.0873
|1 Молдавский лей
|0.0813
|1 Египетский фунт
|0.1806
|1 Норвежская крона
|0.1915
|100 Узбекских сум
|0.0542
|1 Польский злотый
|0.4195
|1 Сингапурский доллар
|1.1965
|1 Саудовский риал
|0.4277
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2318
|1 Турецкая лира
|0.5412
|1 Тайваньский доллар
|0.0515
|1 Таджикский сомони
|0.2036
|1 Новый туркменский манат
|0.4577
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.5840
|1 Новозеландский доллар
|1.1570
|Золото (1 унция)
|2150,9640
|Серебро (1 унция)
|32,4072
|Платина (1 унция)
|1833,3720
|Палладий (1 унция)
|1101,9480
Namiq HüseynovАвтор новости
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