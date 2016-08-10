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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2016)

    1 доллар США - 1,6040 маната

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату вырос на 0,22% и составил 1,6040 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,83% и составил 1,7786 маната. Курс рубля повысился на 0,4% и составил 0,0248 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6040
    1 Евро 1.7886
    1 Российский рубль 0.0248
    1 Австралийский доллар 1.2352
    1 Аргентинское песо 0.1085
    1 Белорусский рубль 0.8165
    1 Бразильский реал 0.5099
    1 Дирхам ОАЭ 0.4367
    1 Южноафриканский рэнд 0.1200
    100 Вон Республики Корея 0.1467
    1 Чешская крона 0.0662
    100 Чилийских песо 0.2455
    1 Китайский юань 0.2413
    1 Датская крона 0.2404
    1 Грузинский лари 0.6834
    1 Гонконгский доллар 0.2068
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 2.0958
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1885
    1 Швейцарский франк 1.6377
    1 Израильский шекель 0.4206
    1 Канадский доллар 1.2279
    1 Кувейтский динар 5.3174
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0234
    100 Ливанских фунтов 0.1064
    1 Малазийский ринггит 0.4016
    1 Мексиканское песо 0.0873
    1 Молдавский лей 0.0813
    1 Египетский фунт 0.1806
    1 Норвежская крона 0.1915
    100 Узбекских сум 0.0542
    1 Польский злотый 0.4195
    1 Сингапурский доллар 1.1965
    1 Саудовский риал 0.4277
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2318
    1 Турецкая лира 0.5412
    1 Тайваньский доллар 0.0515
    1 Таджикский сомони 0.2036
    1 Новый туркменский манат 0.4577
    1 Украинская гривна 0.0647
    100 Японских йен 1.5840
    1 Новозеландский доллар 1.1570
    Золото (1 унция) 2150,9640
    Серебро (1 унция) 32,4072
    Платина (1 унция) 1833,3720
    Палладий (1 унция) 1101,9480
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