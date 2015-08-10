​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2015)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс доллара снизился на 0,03% до 1,0494 манатов.

Как сообщает Report, евро подорожало на 0,48% до 1,1508 манатов. По информации, курс российского рубля с пятницы прошлой недели не изменился и сохранился на отметке 0,0164 манатов.