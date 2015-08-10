​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2015)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс доллара снизился на 0,03% до 1,0494 манатов.
Как сообщает Report, евро подорожало на 0,48% до 1,1508 манатов. По информации, курс российского рубля с пятницы прошлой недели не изменился и сохранился на отметке 0,0164 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0494
|1 Евро
|1.1508
|1 Российский рубль
|0.0164
|1 Австралийский доллар
|0.7763
|1 Аргентинское песо
|0.1136
|100 Белорусских рублей
|0.0067
|1 Бразильский реал
|0.2992
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0830
|100 Вон Республики Корея
|0.0900
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1547
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1542
|1 Грузинский лари
|0.4525
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6252
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1197
|1 Швейцарский франк
|1.0673
|1 Израильский шекель
|0.2757
|1 Канадский доллар
|0.7987
|1 Кувейтский динар
|3.4622
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2673
|1 Мексиканское песо
|0.0649
|1 Молдавский лей
|0.0552
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1269
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.2748
|1 Сингапурский доллар
|0.7581
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4602
|1 Турецкая лира
|0.3774
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.3020
|1 Украинская гривна
|0.0497
|100 Японских йен
|0.8437
|1 Новозеландский доллар
|0.6938
|Золото (1 унция)
|1147,5189
|Серебро (1 унция)
|15,5731
|Платина (1 унция)
|992,7324
|Палладий (1 унция)
|631,7388
Tural İbadlıАвтор новости
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