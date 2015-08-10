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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2015)

    1 Евро = 1.1508 манатов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс доллара снизился на 0,03% до 1,0494 манатов.

    Как сообщает Report, евро подорожало на 0,48% до 1,1508 манатов. По информации, курс российского рубля с пятницы прошлой недели не изменился и сохранился на отметке 0,0164 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0494
    1 Евро 1.1508
    1 Российский рубль 0.0164
    1 Австралийский доллар 0.7763
    1 Аргентинское песо 0.1136
    100 Белорусских рублей 0.0067
    1 Бразильский реал 0.2992
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0830
    100 Вон Республики Корея 0.0900
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1547
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1542
    1 Грузинский лари 0.4525
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6252
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1197
    1 Швейцарский франк 1.0673
    1 Израильский шекель 0.2757
    1 Канадский доллар 0.7987
    1 Кувейтский динар 3.4622
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2673
    1 Мексиканское песо 0.0649
    1 Молдавский лей 0.0552
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1269
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.2748
    1 Сингапурский доллар 0.7581
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4602
    1 Турецкая лира 0.3774
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.3020
    1 Украинская гривна 0.0497
    100 Японских йен 0.8437
    1 Новозеландский доллар 0.6938
    Золото (1 унция) 1147,5189
    Серебро (1 унция) 15,5731
    Платина (1 унция) 992,7324
    Палладий (1 унция) 631,7388
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