Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2018)

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16%, до 1,9960 маната, курс рубля повысился на 1,12%, до 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9960
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.2688
|1 Аргентинское песо
|0.0609
|1 Белорусский рубль
|0.8607
|1 Бразильский реал
|0.4389
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1267
|100 Вон Республики Корея
|0.1524
|1 Чешская крона
|0.0772
|100 Чилийских песо
|0.2608
|1 Китайский юань
|0.2574
|1 Датская крона
|0.2678
|1 Грузинский лари
|0.6951
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2504
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1949
|1 Швейцарский франк
|1.7124
|1 Израильский шекель
|0.4682
|1 Канадский доллар
|1.2954
|1 Кувейтский динар
|5.6186
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4239
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2118
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4626
|1 Сингапурский доллар
|1.2551
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4034
|1 Турецкая лира
|0.3595
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1853
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5293
|1 Новозеландский доллар
|1.1629
|Золото (1 унция)
|2140.3340
|Серебро (1 унция)
|27.4121
|Платина (1 унция)
|1448.5020
|Палладий (1 унция)
|1633.6150
Economic DepartmentАвтор новости