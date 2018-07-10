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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2018)

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16%, до 1,9960 маната, курс рубля повысился на 1,12%, до 0,0272 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9960
    1 Российский рубль 0.0272
    1 Австралийский доллар 1.2688
    1 Аргентинское песо 0.0609
    1 Белорусский рубль 0.8607
    1 Бразильский реал 0.4389
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1267
    100 Вон Республики Корея 0.1524
    1 Чешская крона 0.0772
    100 Чилийских песо 0.2608
    1 Китайский юань 0.2574
    1 Датская крона 0.2678
    1 Грузинский лари 0.6951
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0247
    1 Английский фунт стерлингов 2.2504
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1949
    1 Швейцарский франк 1.7124
    1 Израильский шекель 0.4682
    1 Канадский доллар 1.2954
    1 Кувейтский динар 5.6186
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4239
    1 Мексиканское песо 0.0885
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2118
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4626
    1 Сингапурский доллар 1.2551
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4034
    1 Турецкая лира 0.3595
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1853
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5293
    1 Новозеландский доллар 1.1629
    Золото (1 унция) 2140.3340
    Серебро (1 унция) 27.4121
    Платина (1 унция) 1448.5020
    Палладий (1 унция) 1633.6150
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