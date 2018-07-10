Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2018)

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16%, до 1,9960 маната, курс рубля повысился на 1,12%, до 0,0272 маната.