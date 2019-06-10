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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,9223 маната, курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9223
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1849
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8130
1 Бразильский реал 0.4380
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1135
100 Вон Республики Корея 0.1434
1 Чешская крона 0.0750
100 Чилийских песо 0.2456
1 Китайский юань 0.2453
1 Датская крона 0.2574
1 Грузинский лари 0.6221
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1606
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1806
1 Швейцарский франк 1.7152
1 Израильский шекель 0.4750
1 Канадский доллар 1.2805
1 Кувейтский динар 5.5969
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4083
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0938
1 Египетский фунт 0.1015
1 Норвежская крона 0.1970
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4510
1 Сингапурский доллар 1.2437
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3518
1 Турецкая лира 0.2906
1 Тайваньский доллар 0.0541
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0641
100 Японских йен 1.5646
1 Новозеландский доллар 1.1274
Золото (1 унция) 2258.0590
Серебро (1 унция) 25.1571
Платина (1 унция) 1369.8600
Палладий (1 унция) 2306.8065
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