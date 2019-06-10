Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,9223 маната, курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9223 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1849 1 Аргентинское песо 0.0379 1 Белорусский рубль 0.8130 1 Бразильский реал 0.4380 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1135 100 Вон Республики Корея 0.1434 1 Чешская крона 0.0750 100 Чилийских песо 0.2456 1 Китайский юань 0.2453 1 Датская крона 0.2574 1 Грузинский лари 0.6221 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1606 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1806 1 Швейцарский франк 1.7152 1 Израильский шекель 0.4750 1 Канадский доллар 1.2805 1 Кувейтский динар 5.5969 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4083 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.1015 1 Норвежская крона 0.1970 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4510 1 Сингапурский доллар 1.2437 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3518 1 Турецкая лира 0.2906 1 Тайваньский доллар 0.0541 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5646 1 Новозеландский доллар 1.1274 Золото (1 унция) 2258.0590 Серебро (1 унция) 25.1571 Платина (1 унция) 1369.8600 Палладий (1 унция) 2306.8065