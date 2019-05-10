​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,9083 маната, курс рубля – на 0,39% - до 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9083
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.1880
|1 Аргентинское песо
|0.0376
|1 Белорусский рубль
|0.8046
|1 Бразильский реал
|0.4306
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1184
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2483
|1 Китайский юань
|0.2495
|1 Датская крона
|0.2556
|1 Грузинский лари
|0.6213
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2109
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1761
|1 Швейцарский франк
|1.6759
|1 Израильский шекель
|0.4764
|1 Канадский доллар
|1.2616
|1 Кувейтский динар
|5.5890
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4091
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.0948
|1 Египетский фунт
|0.0992
|1 Норвежская крона
|0.1933
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4438
|1 Сингапурский доллар
|1.2467
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3523
|1 Турецкая лира
|0.2766
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5496
|1 Новозеландский доллар
|1.1202
|Золото (1 унция)
|2187.3900
|Серебро (1 унция)
|25.1462
|Платина (1 унция)
|1457.5290
|Палладий (1 унция)
|2233.1795
Tural İbadlıАвтор новости