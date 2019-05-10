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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,9083 маната, курс рубля – на 0,39% - до 0,0261 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9083
1 Российский рубль 0.0261
1 Австралийский доллар 1.1880
1 Аргентинское песо 0.0376
1 Белорусский рубль 0.8046
1 Бразильский реал 0.4306
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1184
100 Вон Республики Корея 0.1444
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2483
1 Китайский юань 0.2495
1 Датская крона 0.2556
1 Грузинский лари 0.6213
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0243
1 Британский фунт стерлингов 2.2109
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1761
1 Швейцарский франк 1.6759
1 Израильский шекель 0.4764
1 Канадский доллар 1.2616
1 Кувейтский динар 5.5890
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4091
1 Мексиканское песо 0.0882
1 Молдавский лей 0.0948
1 Египетский фунт 0.0992
1 Норвежская крона 0.1933
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4438
1 Сингапурский доллар 1.2467
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3523
1 Турецкая лира 0.2766
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0648
100 Японских йен 1.5496
1 Новозеландский доллар 1.1202
Золото (1 унция) 2187.3900
Серебро (1 унция) 25.1462
Платина (1 унция) 1457.5290
Палладий (1 унция) 2233.1795
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