Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2018)

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,33%, до 2,0185 маната, курс рубля - на 0,37%, до 0,027 маната.