Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2018)

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,33%, до 2,0185 маната, курс рубля - на 0,37%, до 0,027 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0185
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.2710
|1 Аргентинское песо
|0.0749
|1 Белорусский рубль
|0.8397
|1 Бразильский реал
|0.4732
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1354
|100 Вон Республики Корея
|0.1585
|1 Чешская крона
|0.0789
|100 Чилийских песо
|0.2684
|1 Китайский юань
|0.2671
|1 Датская крона
|0.2709
|1 Грузинский лари
|0.6951
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0252
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3078
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.1956
|1 Швейцарский франк
|1.6940
|1 Израильский шекель
|0.4731
|1 Канадский доллар
|1.3257
|1 Кувейтский динар
|5.6347
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4304
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.1027
|1 Египетский фунт
|0.0955
|1 Норвежская крона
|0.2109
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4734
|1 Сингапурский доллар
|1.2676
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4253
|1 Турецкая лира
|0.3962
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1897
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5499
|1 Новозеландский доллар
|1.1775
|Золото (1 унция)
|2236.0950
|Серебро (1 унция)
|28.1314
|Платина (1 унция)
|1558.4325
|Палладий (1 унция)
|1665.7450
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook