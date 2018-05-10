 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2018)

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,33%, до 2,0185 маната, курс рубля - на 0,37%, до 0,027 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0185
    1 Российский рубль 0.0270
    1 Австралийский доллар 1.2710
    1 Аргентинское песо 0.0749
    1 Белорусский рубль 0.8397
    1 Бразильский реал 0.4732
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1354
    100 Вон Республики Корея 0.1585
    1 Чешская крона 0.0789
    100 Чилийских песо 0.2684
    1 Китайский юань 0.2671
    1 Датская крона 0.2709
    1 Грузинский лари 0.6951
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0252
    1 Английский фунт стерлингов 2.3078
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.1956
    1 Швейцарский франк 1.6940
    1 Израильский шекель 0.4731
    1 Канадский доллар 1.3257
    1 Кувейтский динар 5.6347
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4304
    1 Мексиканское песо 0.0869
    1 Молдавский лей 0.1027
    1 Египетский фунт 0.0955
    1 Норвежская крона 0.2109
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4734
    1 Сингапурский доллар 1.2676
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4253
    1 Турецкая лира 0.3962
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1897
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5499
    1 Новозеландский доллар 1.1775
    Золото (1 унция) 2236.0950
    Серебро (1 унция) 28.1314
    Платина (1 унция) 1558.4325
    Палладий (1 унция) 1665.7450
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi