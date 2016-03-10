​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2016)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6315 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,56% и составил 1,7907 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,86% и составил 0,0230 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6315 1 Евро 1.7907 1 Российский рубль 0.0230 1 Австралийский доллар 2,2191 1 Аргентинское песо 0.1062 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4434 1 Дирхам ОАЭ 0.4442 1 Южноафриканский рэнд 0.1072 100 Вон Республики Корея 0.1354 1 Чешская крона 0.0662 100 Чилийских песо 0.2401 1 Китайский юань 0.2504 1 Датская крона 0.2400 1 Грузинский лари 0.6750 1 Гонконгский доллар 0.2101 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.3164 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0054 1 Шведская крона 0.1927 1 Швейцарский франк 1.6356 1 Израильский шекель 0.4191 1 Канадский доллар 1.2289 1 Кувейтский динар 5.4227 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1082 1 Малазийский ринггит 0.3960 1 Мексиканское песо 0.0920 1 Молдавский лей 0.0818 1 Египетский фунт 0.2084 1 Норвежская крона 0.1909 100 Узбекских сум 0.0571 1 Польский злотый 0.4150 1 Сингапурский доллар 1.1801 1 Саудовский риал 0.4351 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2671 1 Турецкая лира 0.5635 1 Тайваньский доллар 0.0496 1 Таджикский сомони 0.2072 1 Новый туркменский манат 0.4806 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.4341 1 Новозеландский доллар 1.0818 Золото (1 унция) 2033,5016 Серебро (1 унция) 24,9277 Платина (1 унция) 1598,8700 Палладий (1 унция) 920,1660