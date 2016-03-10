​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2016)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6315 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,56% и составил 1,7907 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,86% и составил 0,0230 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6315
|1 Евро
|1.7907
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|2,2191
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4434
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4442
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1072
|100 Вон Республики Корея
|0.1354
|1 Чешская крона
|0.0662
|100 Чилийских песо
|0.2401
|1 Китайский юань
|0.2504
|1 Датская крона
|0.2400
|1 Грузинский лари
|0.6750
|1 Гонконгский доллар
|0.2101
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3164
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0054
|1 Шведская крона
|0.1927
|1 Швейцарский франк
|1.6356
|1 Израильский шекель
|0.4191
|1 Канадский доллар
|1.2289
|1 Кувейтский динар
|5.4227
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1082
|1 Малазийский ринггит
|0.3960
|1 Мексиканское песо
|0.0920
|1 Молдавский лей
|0.0818
|1 Египетский фунт
|0.2084
|1 Норвежская крона
|0.1909
|100 Узбекских сум
|0.0571
|1 Польский злотый
|0.4150
|1 Сингапурский доллар
|1.1801
|1 Саудовский риал
|0.4351
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2671
|1 Турецкая лира
|0.5635
|1 Тайваньский доллар
|0.0496
|1 Таджикский сомони
|0.2072
|1 Новый туркменский манат
|0.4806
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.4341
|1 Новозеландский доллар
|1.0818
|Золото (1 унция)
|2033,5016
|Серебро (1 унция)
|24,9277
|Платина (1 унция)
|1598,8700
|Палладий (1 унция)
|920,1660
Tural İbadlıАвтор новости
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