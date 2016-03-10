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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2016)

    1 доллар США - 1,6315 маната

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,54% и составил 1,6315 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,56% и составил 1,7907 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,86% и составил 0,0230 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6315
    1 Евро 1.7907
    1 Российский рубль 0.0230
    1 Австралийский доллар 2,2191
    1 Аргентинское песо 0.1062
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4434
    1 Дирхам ОАЭ 0.4442
    1 Южноафриканский рэнд 0.1072
    100 Вон Республики Корея 0.1354
    1 Чешская крона 0.0662
    100 Чилийских песо 0.2401
    1 Китайский юань 0.2504
    1 Датская крона 0.2400
    1 Грузинский лари 0.6750
    1 Гонконгский доллар 0.2101
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.3164
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0054
    1 Шведская крона 0.1927
    1 Швейцарский франк 1.6356
    1 Израильский шекель 0.4191
    1 Канадский доллар 1.2289
    1 Кувейтский динар 5.4227
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0217
    100 Ливанских фунтов 0.1082
    1 Малазийский ринггит 0.3960
    1 Мексиканское песо 0.0920
    1 Молдавский лей 0.0818
    1 Египетский фунт 0.2084
    1 Норвежская крона 0.1909
    100 Узбекских сум 0.0571
    1 Польский злотый 0.4150
    1 Сингапурский доллар 1.1801
    1 Саудовский риал 0.4351
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2671
    1 Турецкая лира 0.5635
    1 Тайваньский доллар 0.0496
    1 Таджикский сомони 0.2072
    1 Новый туркменский манат 0.4806
    1 Украинская гривна 0.0628
    100 Японских йен 1.4341
    1 Новозеландский доллар 1.0818
    Золото (1 унция) 2033,5016
    Серебро (1 унция) 24,9277
    Платина (1 унция) 1598,8700
    Палладий (1 унция) 920,1660

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