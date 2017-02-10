Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2017)

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 5,21% и составил 1,7301 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 5,44% - до 1,8445 маната. Курс рубля упал на 5,18% - до 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7301 1 Евро 1.8445 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.3226 1 Аргентинское песо 0.1105 1 Белорусский рубль 0.9063 1 Бразильский реал 0.5527 1 Дирхам ОАЭ 0.4710 1 Южноафриканский рэнд 0.1289 100 Вон Республики Корея 0.1504 1 Чешская крона 0.0683 100 Чилийских песо 0.2679 1 Китайский юань 0.2515 1 Датская крона 0.2481 1 Грузинский лари 0.6586 1 Гонконгский доллар 0.2230 1 Индийская рупия 0.0259 1 Английский фунт стерлингов 2.1633 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0044 1 Шведская крона 0.1943 1 Швейцарский франк 1.7274 1 Израильский шекель 0.4618 1 Канадский доллар 1.3176 1 Кувейтский динар 5.6715 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1147 1 Малазийский ринггит 0.3891 1 Мексиканское песо 0.0850 1 Молдавский лей 0.0870 1 Египетский фунт 0.0976 1 Норвежская крона 0.2076 100 Узбекских сум 0.0527 1 Польский злотый 0.4274 1 Сингапурский доллар 1.2182 1 Саудовский риал 0.4613 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3493 1 Турецкая лира 0.4696 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.2183 1 Новый туркменский манат 0.4950 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5218 1 Новозеландский доллар 1.2445 Золото (1 унция) 2139,7877 Серебро (1 унция) 30,3806 Платина (1 унция) 1762,9719 Палладий (1 унция) 1344,2877