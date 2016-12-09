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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2016)

    1 Доллар США - 1.7430 маната

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,35% и составил 1,7430 маната. 

    Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 1,22% - до 1,8487 маната. Курс рубля вырос на 0,36% - до 0,0275 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7430
    1 Евро 1.8487
    1 Российский рубль 0.0275
    1 Австралийский доллар 1.2999
    1 Аргентинское песо 0.1090
    1 Белорусский рубль 0.8825
    1 Бразильский реал 0.5164
    1 Дирхам ОАЭ 0.4745
    1 Южноафриканский рэнд 0.1276
    100 Вон Республики Корея 0.1493
    1 Чешская крона 0.0683
    100 Чилийских песо 0.2662
    1 Китайский юань 0.2526
    1 Датская крона 0.2485
    1 Грузинский лари 0.6756
    1 Гонконгский доллар 0.2247
    1 Индийская рупия 0.0258
    1 Английский фунт стерлингов 2.1929
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1908
    1 Швейцарский франк 1.7146
    1 Израильский шекель 0.4570
    1 Канадский доллар 1.3207
    1 Кувейтский динар 5.7163
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1156
    1 Малазийский ринггит 0.3939
    1 Мексиканское песо 0.0858
    1 Молдавский лей 0.0865
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2066
    100 Узбекских сум 0.0549
    1 Польский злотый 0.4165
    1 Сингапурский доллар 1.2232
    1 Саудовский риал 0.4647
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3723
    1 Турецкая лира 0.5050
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.2212
    1 Новый туркменский манат 0.4997
    1 Украинская гривна 0.0678
    100 Японских йен 1.5231
    1 Новозеландский доллар 1.2492
    Золото (1 унция) 2041,1402
    Серебро (1 унция) 29,5526
    Платина (1 унция) 1638,4200
    Палладий (1 унция) 1263,6750
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