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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7002

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,31% - до 1,9953 маната, курс рубля снизился - на 0,62%, до 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9953
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3198
    1 Аргентинское песо 0.0975
    1 Белорусский рубль 0.8637
    1 Бразильский реал 0.5388
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1239
    100 Вон Республики Корея 0.1484
    1 Чешская крона 0.0771
    100 Чилийских песо 0.2688
    1 Китайский юань 0.2562
    1 Датская крона 0.2681
    1 Грузинский лари 0.6871
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0260
    1 Английский фунт стерлингов 2.2267
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2094
    1 Швейцарский франк 1.7381
    1 Израильский шекель 0.4829
    1 Канадский доллар 1.3558
    1 Кувейтский динар 5.6237
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.4017
    1 Мексиканское песо 0.0915
    1 Молдавский лей 0.0968
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2127
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4628
    1 Сингапурский доллар 1.2465
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3903
    1 Турецкая лира 0.4581
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1935
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.5101
    1 Новозеландский доллар 1.2026
    Золото (1 унция) 2180,9826
    Серебро (1 унция) 28,8179
    Платина (1 унция) 1565,7397
    Палладий (1 унция) 1577,4031
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