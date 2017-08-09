Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2017)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7007 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,63% - до 1,9965 маната. Курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7007
|1 Евро
|1.9965
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.3390
|1 Аргентинское песо
|0.0960
|1 Белорусский рубль
|0.8709
|1 Бразильский реал
|0.5440
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1269
|100 Вон Республики Корея
|0.1498
|1 Чешская крона
|0.0763
|100 Чилийских песо
|0.2623
|1 Китайский юань
|0.2541
|1 Датская крона
|0.2683
|1 Грузинский лари
|0.7116
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2085
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2077
|1 Швейцарский франк
|1.7586
|1 Израильский шекель
|0.4715
|1 Канадский доллар
|1.3406
|1 Кувейтский динар
|5.6319
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3967
|1 Мексиканское песо
|0.0950
|1 Молдавский лей
|0.0954
|1 Египетский фунт
|0.0958
|1 Норвежская крона
|0.2131
|100 Узбекских сум
|0.0412
|1 Польский злотый
|0.4682
|1 Сингапурский доллар
|1.2470
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3995
|1 Турецкая лира
|0.4814
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4859
|1 Украинская гривна
|0.0661
|100 Японских йен
|1.5469
|1 Новозеландский доллар
|1.2445
|Золото (1 унция)
|2151,0198
|Серебро (1 унция)
|28,1466
|Платина (1 унция)
|1657,1536
|Палладий (1 унция)
|1527,8749
Tural İbadlıАвтор новости
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