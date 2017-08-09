Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2017)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7007 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,63% - до 1,9965 маната. Курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7007 1 Евро 1.9965 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3390 1 Аргентинское песо 0.0960 1 Белорусский рубль 0.8709 1 Бразильский реал 0.5440 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1269 100 Вон Республики Корея 0.1498 1 Чешская крона 0.0763 100 Чилийских песо 0.2623 1 Китайский юань 0.2541 1 Датская крона 0.2683 1 Грузинский лари 0.7116 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.2085 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2077 1 Швейцарский франк 1.7586 1 Израильский шекель 0.4715 1 Канадский доллар 1.3406 1 Кувейтский динар 5.6319 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3967 1 Мексиканское песо 0.0950 1 Молдавский лей 0.0954 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2131 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.4682 1 Сингапурский доллар 1.2470 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3995 1 Турецкая лира 0.4814 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4859 1 Украинская гривна 0.0661 100 Японских йен 1.5469 1 Новозеландский доллар 1.2445 Золото (1 унция) 2151,0198 Серебро (1 унция) 28,1466 Платина (1 унция) 1657,1536 Палладий (1 унция) 1527,8749