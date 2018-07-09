Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2018)

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,60%, до 1,9992 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9992
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.2679
|1 Аргентинское песо
|0.0609
|1 Белорусский рубль
|0.8561
|1 Бразильский реал
|0.4401
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1264
|100 Вон Республики Корея
|0.1530
|1 Чешская крона
|0.0772
|100 Чилийских песо
|0.2588
|1 Китайский юань
|0.2567
|1 Датская крона
|0.2682
|1 Грузинский лари
|0.6947
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2606
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1951
|1 Швейцарский франк
|1.7200
|1 Израильский шекель
|0.4690
|1 Канадский доллар
|1.2994
|1 Кувейтский динар
|5.6197
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4213
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2120
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4597
|1 Сингапурский доллар
|1.2528
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3959
|1 Турецкая лира
|0.3726
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1853
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5394
|1 Новозеландский доллар
|1.1629
|Золото (1 унция)
|2140.2065
|Серебро (1 унция)
|27.4062
|Платина (1 унция)
|1452.6755
|Палладий (1 унция)
|1627.8180
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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