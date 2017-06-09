Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2017)

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,45% - до 1,9076 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9076 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2824 1 Аргентинское песо 0.1068 1 Белорусский рубль 0.9088 1 Бразильский реал 0.5220 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1320 100 Вон Республики Корея 0.1519 1 Чешская крона 0.0726 100 Чилийских песо 0.2559 1 Китайский юань 0.2503 1 Датская крона 0.2565 1 Грузинский лари 0.7033 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1726 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1953 1 Швейцарский франк 1.7584 1 Израильский шекель 0.4825 1 Канадский доллар 1.2601 1 Кувейтский динар 5.6150 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3990 1 Мексиканское песо 0.0936 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.2004 100 Узбекских сум 0.0439 1 Польский злотый 0.4541 1 Сингапурский доллар 1.2314 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3598 1 Турецкая лира 0.4830 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0652 100 Японских йен 1.5446 1 Новозеландский доллар 1.2269 Золото (1 унция) 2167,0708 Серебро (1 унция) 29,5161 Платина (1 унция) 1608,5790 Палладий (1 унция) 1455,3810