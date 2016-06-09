​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2016)

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5084 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,46% и составил 1,7203 маната. Курс рубля вырос на 1,30% и составил 0,0236 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5084 1 Евро 1.7203 1 Российский рубль 0.0236 1 Австралийский доллар 1.1264 1 Аргентинское песо 0.1086 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4488 1 Дирхам ОАЭ 0.4107 1 Южноафриканский рэнд 0.1022 100 Вон Республики Корея 0.1304 1 Чешская крона 0.0637 100 Чилийских песо 0.2238 1 Китайский юань 0.2299 1 Датская крона 0.2314 1 Грузинский лари 0.7098 1 Гонконгский доллар 0.1944 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1878 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1861 1 Швейцарский франк 1.5738 1 Израильский шекель 0.3932 1 Канадский доллар 1.1892 1 Кувейтский динар 5.0085 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1000 1 Малазийский ринггит 0.3734 1 Мексиканское песо 0.0833 1 Молдавский лей 0.0766 1 Египетский фунт 0.1699 1 Норвежская крона 0.1862 100 Узбекских сум 0.0513 1 Польский злотый 0.3981 1 Сингапурский доллар 1.1185 1 Саудовский риал 0.4022 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1357 1 Турецкая лира 0.5217 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1922 1 Новый туркменский манат 0.4477 1 Украинская гривна 0.0604 100 Японских йен 1.4147 1 Новозеландский доллар 1.0765 Золото (1 унция) 1905,1092 Серебро (1 унция) 25,9083 Платина (1 унция) 1532,5344 Палладий (1 унция) 856,7712