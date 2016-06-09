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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2016)

    1 доллар США - 1,5084 маната

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5084 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,46% и составил 1,7203 маната. Курс рубля вырос на 1,30% и составил 0,0236 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5084
    1 Евро 1.7203
    1 Российский рубль 0.0236
    1 Австралийский доллар 1.1264
    1 Аргентинское песо 0.1086
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4488
    1 Дирхам ОАЭ 0.4107
    1 Южноафриканский рэнд 0.1022
    100 Вон Республики Корея 0.1304
    1 Чешская крона 0.0637
    100 Чилийских песо 0.2238
    1 Китайский юань 0.2299
    1 Датская крона 0.2314
    1 Грузинский лари 0.7098
    1 Гонконгский доллар 0.1944
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1878
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1861
    1 Швейцарский франк 1.5738
    1 Израильский шекель 0.3932
    1 Канадский доллар 1.1892
    1 Кувейтский динар 5.0085
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0220
    100 Ливанских фунтов 0.1000
    1 Малазийский ринггит 0.3734
    1 Мексиканское песо 0.0833
    1 Молдавский лей 0.0766
    1 Египетский фунт 0.1699
    1 Норвежская крона 0.1862
    100 Узбекских сум 0.0513
    1 Польский злотый 0.3981
    1 Сингапурский доллар 1.1185
    1 Саудовский риал 0.4022
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1357
    1 Турецкая лира 0.5217
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.1922
    1 Новый туркменский манат 0.4477
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.4147
    1 Новозеландский доллар 1.0765
    Золото (1 унция) 1905,1092
    Серебро (1 унция) 25,9083
    Платина (1 унция) 1532,5344
    Палладий (1 унция) 856,7712

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