​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2016)

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5084 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,46% и составил 1,7203 маната. Курс рубля вырос на 1,30% и составил 0,0236 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5084
|1 Евро
|1.7203
|1 Российский рубль
|0.0236
|1 Австралийский доллар
|1.1264
|1 Аргентинское песо
|0.1086
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4488
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4107
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1022
|100 Вон Республики Корея
|0.1304
|1 Чешская крона
|0.0637
|100 Чилийских песо
|0.2238
|1 Китайский юань
|0.2299
|1 Датская крона
|0.2314
|1 Грузинский лари
|0.7098
|1 Гонконгский доллар
|0.1944
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1878
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1861
|1 Швейцарский франк
|1.5738
|1 Израильский шекель
|0.3932
|1 Канадский доллар
|1.1892
|1 Кувейтский динар
|5.0085
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0220
|100 Ливанских фунтов
|0.1000
|1 Малазийский ринггит
|0.3734
|1 Мексиканское песо
|0.0833
|1 Молдавский лей
|0.0766
|1 Египетский фунт
|0.1699
|1 Норвежская крона
|0.1862
|100 Узбекских сум
|0.0513
|1 Польский злотый
|0.3981
|1 Сингапурский доллар
|1.1185
|1 Саудовский риал
|0.4022
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1357
|1 Турецкая лира
|0.5217
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1922
|1 Новый туркменский манат
|0.4477
|1 Украинская гривна
|0.0604
|100 Японских йен
|1.4147
|1 Новозеландский доллар
|1.0765
|Золото (1 унция)
|1905,1092
|Серебро (1 унция)
|25,9083
|Платина (1 унция)
|1532,5344
|Палладий (1 унция)
|856,7712
Tural İbadlıАвтор новости
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