​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1,9151 маната, курс рубля – на 0,77% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9151 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.2135 1 Аргентинское песо 0.0389 1 Белорусский рубль 0.7952 1 Бразильский реал 0.4415 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1203 100 Вон Республики Корея 0.1488 1 Чешская крона 0.0748 100 Чилийских песо 0.2561 1 Китайский юань 0.2532 1 Датская крона 0.2565 1 Грузинский лари 0.6321 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0244 1 Английский фунт стерлингов 2.2227 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1835 1 Швейцарский франк 1.7020 1 Израильский шекель 0.4741 1 Канадский доллар 1.2774 1 Кувейтский динар 5.5864 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4152 1 Мексиканское песо 0.0897 1 Молдавский лей 0.0976 1 Египетский фунт 0.0981 1 Норвежская крона 0.1990 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4467 1 Сингапурский доллар 1.2555 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3590 1 Турецкая лира 0.2991 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5266 1 Новозеландский доллар 1.1471 Золото (1 унция) 2208.9630 Серебро (1 унция) 25.9451 Платина (1 унция) 1535.7970 Палладий (1 унция) 2345.2690