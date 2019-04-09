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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1,9151 маната, курс рубля – на 0,77% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9151
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.2135
1 Аргентинское песо 0.0389
1 Белорусский рубль 0.7952
1 Бразильский реал 0.4415
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1203
100 Вон Республики Корея 0.1488
1 Чешская крона 0.0748
100 Чилийских песо 0.2561
1 Китайский юань 0.2532
1 Датская крона 0.2565
1 Грузинский лари 0.6321
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0244
1 Английский фунт стерлингов 2.2227
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1835
1 Швейцарский франк 1.7020
1 Израильский шекель 0.4741
1 Канадский доллар 1.2774
1 Кувейтский динар 5.5864
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4152
1 Мексиканское песо 0.0897
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.0981
1 Норвежская крона 0.1990
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4467
1 Сингапурский доллар 1.2555
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3590
1 Турецкая лира 0.2991
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0639
100 Японских йен 1.5266
1 Новозеландский доллар 1.1471
Золото (1 унция) 2208.9630
Серебро (1 унция) 25.9451
Платина (1 унция) 1535.7970
Палладий (1 унция) 2345.2690
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