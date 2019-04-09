​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1,9151 маната, курс рубля – на 0,77% - до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9151
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.2135
|1 Аргентинское песо
|0.0389
|1 Белорусский рубль
|0.7952
|1 Бразильский реал
|0.4415
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1203
|100 Вон Республики Корея
|0.1488
|1 Чешская крона
|0.0748
|100 Чилийских песо
|0.2561
|1 Китайский юань
|0.2532
|1 Датская крона
|0.2565
|1 Грузинский лари
|0.6321
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2227
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1835
|1 Швейцарский франк
|1.7020
|1 Израильский шекель
|0.4741
|1 Канадский доллар
|1.2774
|1 Кувейтский динар
|5.5864
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4152
|1 Мексиканское песо
|0.0897
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.0981
|1 Норвежская крона
|0.1990
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4467
|1 Сингапурский доллар
|1.2555
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3590
|1 Турецкая лира
|0.2991
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5266
|1 Новозеландский доллар
|1.1471
|Золото (1 унция)
|2208.9630
|Серебро (1 унция)
|25.9451
|Платина (1 унция)
|1535.7970
|Палладий (1 унция)
|2345.2690
Vüsal NəbiyevАвтор новости