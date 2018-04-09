Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2018)

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29%, до 2,0870 маната, курс рубля понизился на 1,02%, до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0870
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3077
|1 Аргентинское песо
|0.0842
|1 Белорусский рубль
|0.8650
|1 Бразильский реал
|0.5045
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1418
|100 Вон Республики Корея
|0.1594
|1 Чешская крона
|0.0823
|100 Чилийских песо
|0.2810
|1 Китайский юань
|0.2699
|1 Датская крона
|0.2803
|1 Грузинский лари
|0.7074
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3961
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2027
|1 Швейцарский франк
|1.7713
|1 Израильский шекель
|0.4813
|1 Канадский доллар
|1.3310
|1 Кувейтский динар
|5.6661
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4401
|1 Мексиканское песо
|0.0930
|1 Молдавский лей
|0.1038
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2172
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4970
|1 Сингапурский доллар
|1.2945
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4619
|1 Турецкая лира
|0.4209
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5884
|1 Новозеландский доллар
|1.2406
|Золото (1 унция)
|2265.1480
|Серебро (1 унция)
|27.9150
|Платина (1 унция)
|1565,8020
|Палладий (1 унция)
|1540,5230
Tural İbadlıАвтор новости