Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2018)

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29%, до 2,0870 маната, курс рубля понизился на 1,02%, до 0,0292 маната.