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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2018)

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,82%, до 2,0933 маната, курс рубля - на 0,33%, до 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0933
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.3247
    1 Аргентинское песо 0.0835
    1 Белорусский рубль 0.8676
    1 Бразильский реал 0.5208
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1428
    100 Вон Республики Корея 0.1592
    1 Чешская крона 0.0824
    100 Чилийских песо 0.2805
    1 Китайский юань 0.2680
    1 Датская крона 0.2811
    1 Грузинский лари 0.6944
    1 Гонконгский доллар 0.2168
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.3459
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2056
    1 Швейцарский франк 1.7853
    1 Израильский шекель 0.4912
    1 Канадский доллар 1.3182
    1 Кувейтский динар 5.6604
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4344
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.1023
    1 Египетский фунт 0.0965
    1 Норвежская крона 0.2169
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4980
    1 Сингапурский доллар 1.2899
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4700
    1 Турецкая лира 0.4443
    1 Тайваньский доллар 0.0580
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5944
    1 Новозеландский доллар 1.2355
    Золото (1 унция) 2240,7955
    Серебро (1 унция) 27.9375
    Платина (1 унция) 1618,4935
    Палладий (1 унция) 1660,4580
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