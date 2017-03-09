Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2017)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,09% и составил 1,7563 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8494 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7563 1 Евро 1.8494 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.3197 1 Аргентинское песо 0.1124 1 Белорусский рубль 0.9236 1 Бразильский реал 0.5553 1 Дирхам ОАЭ 0.4782 1 Южноафриканский рэнд 0.1335 100 Вон Республики Корея 0.1519 1 Чешская крона 0.0684 100 Чилийских песо 0.2648 1 Китайский юань 0.2538 1 Датская крона 0.2488 1 Грузинский лари 0.7177 1 Гонконгский доллар 0.2261 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.1358 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1938 1 Швейцарский франк 1.7288 1 Израильский шекель 0.4758 1 Канадский доллар 1.3013 1 Кувейтский динар 5.7433 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0253 100 Ливанских фунтов 0.1166 1 Малазийский ринггит 0.3938 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0887 1 Египетский фунт 0.0992 1 Норвежская крона 0.2055 100 Узбекских сум 0.0529 1 Польский злотый 0.4292 1 Сингапурский доллар 1.2370 1 Саудовский риал 0.4683 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3653 1 Турецкая лира 0.4686 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.2191 1 Новый туркменский манат 0.5025 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.5338 1 Новозеландский доллар 1.2119 Золото (1 унция) 2123,7180 Серебро (1 унция) 30,2119 Платина (1 унция) 1671,9976 Палладий (1 унция) 1345,3258