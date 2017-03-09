Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2017)

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,09% и составил 1,7563 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8494 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7563
|1 Евро
|1.8494
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3197
|1 Аргентинское песо
|0.1124
|1 Белорусский рубль
|0.9236
|1 Бразильский реал
|0.5553
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4782
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1335
|100 Вон Республики Корея
|0.1519
|1 Чешская крона
|0.0684
|100 Чилийских песо
|0.2648
|1 Китайский юань
|0.2538
|1 Датская крона
|0.2488
|1 Грузинский лари
|0.7177
|1 Гонконгский доллар
|0.2261
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1358
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1938
|1 Швейцарский франк
|1.7288
|1 Израильский шекель
|0.4758
|1 Канадский доллар
|1.3013
|1 Кувейтский динар
|5.7433
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0253
|100 Ливанских фунтов
|0.1166
|1 Малазийский ринггит
|0.3938
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0887
|1 Египетский фунт
|0.0992
|1 Норвежская крона
|0.2055
|100 Узбекских сум
|0.0529
|1 Польский злотый
|0.4292
|1 Сингапурский доллар
|1.2370
|1 Саудовский риал
|0.4683
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3653
|1 Турецкая лира
|0.4686
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.2191
|1 Новый туркменский манат
|0.5025
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5338
|1 Новозеландский доллар
|1.2119
|Золото (1 унция)
|2123,7180
|Серебро (1 унция)
|30,2119
|Платина (1 унция)
|1671,9976
|Палладий (1 унция)
|1345,3258
Tural İbadlıАвтор новости