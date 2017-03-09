 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2017)

    1 доллар США - 1,7563 маната
    © Report.az

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,09% и составил 1,7563 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8494 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7563
    1 Евро 1.8494
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3197
    1 Аргентинское песо 0.1124
    1 Белорусский рубль 0.9236
    1 Бразильский реал 0.5553
    1 Дирхам ОАЭ 0.4782
    1 Южноафриканский рэнд 0.1335
    100 Вон Республики Корея 0.1519
    1 Чешская крона 0.0684
    100 Чилийских песо 0.2648
    1 Китайский юань 0.2538
    1 Датская крона 0.2488
    1 Грузинский лари 0.7177
    1 Гонконгский доллар 0.2261
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.1358
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1938
    1 Швейцарский франк 1.7288
    1 Израильский шекель 0.4758
    1 Канадский доллар 1.3013
    1 Кувейтский динар 5.7433
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0253
    100 Ливанских фунтов 0.1166
    1 Малазийский ринггит 0.3938
    1 Мексиканское песо 0.0892
    1 Молдавский лей 0.0887
    1 Египетский фунт 0.0992
    1 Норвежская крона 0.2055
    100 Узбекских сум 0.0529
    1 Польский злотый 0.4292
    1 Сингапурский доллар 1.2370
    1 Саудовский риал 0.4683
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3653
    1 Турецкая лира 0.4686
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.2191
    1 Новый туркменский манат 0.5025
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.5338
    1 Новозеландский доллар 1.2119
    Золото (1 унция) 2123,7180
    Серебро (1 унция) 30,2119
    Платина (1 унция) 1671,9976
    Палладий (1 унция) 1345,3258
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi