Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2018)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04%, до 2,0833 маната, курс рубля - на 1,02%, до 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0833 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3228 1 Аргентинское песо 0.0852 1 Белорусский рубль 0.8496 1 Бразильский реал 0.5174 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1402 100 Вон Республики Корея 0.1558 1 Чешская крона 0.0821 100 Чилийских песо 0.2820 1 Китайский юань 0.2687 1 Датская крона 0.2799 1 Грузинский лари 0.6968 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.3684 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2096 1 Швейцарский франк 1.8119 1 Израильский шекель 0.4833 1 Канадский доллар 1.3500 1 Кувейтский динар 5.6672 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4316 1 Мексиканское песо 0.0901 1 Молдавский лей 0.1022 1 Египетский фунт 0.0962 1 Норвежская крона 0.2145 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.4968 1 Сингапурский доллар 1.2759 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4558 1 Турецкая лира 0.4452 1 Тайваньский доллар 0.0579 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.5607 1 Новозеландский доллар 1.2269 Золото (1 унция) 2240,2983 Серебро (1 унция) 27,8713 Платина (1 унция) 1656,3309 Палладий (1 унция) 1637,7743