Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2018)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04%, до 2,0833 маната, курс рубля - на 1,02%, до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0833
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3228
|1 Аргентинское песо
|0.0852
|1 Белорусский рубль
|0.8496
|1 Бразильский реал
|0.5174
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1402
|100 Вон Республики Корея
|0.1558
|1 Чешская крона
|0.0821
|100 Чилийских песо
|0.2820
|1 Китайский юань
|0.2687
|1 Датская крона
|0.2799
|1 Грузинский лари
|0.6968
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3684
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2096
|1 Швейцарский франк
|1.8119
|1 Израильский шекель
|0.4833
|1 Канадский доллар
|1.3500
|1 Кувейтский динар
|5.6672
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4316
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.1022
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2145
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4968
|1 Сингапурский доллар
|1.2759
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4558
|1 Турецкая лира
|0.4452
|1 Тайваньский доллар
|0.0579
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5607
|1 Новозеландский доллар
|1.2269
|Золото (1 унция)
|2240,2983
|Серебро (1 унция)
|27,8713
|Платина (1 унция)
|1656,3309
|Палладий (1 унция)
|1637,7743
Tural İbadlıАвтор новости
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