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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2018)

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04%, до 2,0833 маната, курс рубля - на 1,02%, до 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0833
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3228
    1 Аргентинское песо 0.0852
    1 Белорусский рубль 0.8496
    1 Бразильский реал 0.5174
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1402
    100 Вон Республики Корея 0.1558
    1 Чешская крона 0.0821
    100 Чилийских песо 0.2820
    1 Китайский юань 0.2687
    1 Датская крона 0.2799
    1 Грузинский лари 0.6968
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.3684
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2096
    1 Швейцарский франк 1.8119
    1 Израильский шекель 0.4833
    1 Канадский доллар 1.3500
    1 Кувейтский динар 5.6672
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4316
    1 Мексиканское песо 0.0901
    1 Молдавский лей 0.1022
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2145
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4968
    1 Сингапурский доллар 1.2759
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4558
    1 Турецкая лира 0.4452
    1 Тайваньский доллар 0.0579
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0627
    100 Японских йен 1.5607
    1 Новозеландский доллар 1.2269
    Золото (1 унция) 2240,2983
    Серебро (1 унция) 27,8713
    Платина (1 унция) 1656,3309
    Палладий (1 унция) 1637,7743
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