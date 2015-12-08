​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2015)

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0500 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16% и составил 1,1387 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,30% и составил 0,0152 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0500 1 Евро 1.1387 1 Российский рубль 0.0152 1 Австралийский доллар 0.7590 1 Аргентинское песо 0.1082 100 Белорусских рублей 0.0058 1 Бразильский реал 0.2797 1 Дирхам ОАЭ 0.2859 1 Южноафриканский рэнд 0.0723 100 Вон Республики Корея 0.0891 1 Чешская крона 0.0421 100 Чилийских песо 0.1486 1 Китайский юань 0.1636 1 Датская крона 0.1526 1 Грузинский лари 0.4421 1 Гонконгский доллар 0.1355 1 Индийская рупия 0.0157 1 Английский фунт стерлингов 1.5797 100 Индонезийских рупий 0.0076 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1229 1 Швейцарский франк 1.0499 1 Израильский шекель 0.2712 1 Канадский доллар 0.7767 1 Кувейтский динар 3.4549 1 Казахстанский тенге 0.0034 1 Киргизский сом 0.0144 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2465 1 Мексиканское песо 0.0621 1 Молдавский лей 0.0530 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1213 100 Узбекских сум 0.0382 1 Польский злотый 0.2634 1 Сингапурский доллар 0.7453 1 Саудовский риал 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4515 1 Турецкая лира 0.3604 1 Тайваньский доллар 0.0319 1 Таджикский сомони 0.1552 1 Новый туркменский манат 0.3088 1 Украинская гривна 0.0443 100 Японских йен 0.8527 1 Новозеландский доллар 0.6960 Золото (1 унция) 1129,5900 Серебро (1 унция) 14,9804 Платина (1 унция) 921,9000 Палладий (1 унция) 584,8500