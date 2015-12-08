 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2015)

    1 Доллар США - 1.0500 манатов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0500 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16% и составил 1,1387 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,30% и составил 0,0152 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0500
    1 Евро 1.1387
    1 Российский рубль 0.0152
    1 Австралийский доллар 0.7590
    1 Аргентинское песо 0.1082
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2797
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0723
    100 Вон Республики Корея 0.0891
    1 Чешская крона 0.0421
    100 Чилийских песо 0.1486
    1 Китайский юань 0.1636
    1 Датская крона 0.1526
    1 Грузинский лари 0.4421
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5797
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1229
    1 Швейцарский франк 1.0499
    1 Израильский шекель 0.2712
    1 Канадский доллар 0.7767
    1 Кувейтский динар 3.4549
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2465
    1 Мексиканское песо 0.0621
    1 Молдавский лей 0.0530
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1213
    100 Узбекских сум 0.0382
    1 Польский злотый 0.2634
    1 Сингапурский доллар 0.7453
    1 Саудовский риал 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4515
    1 Турецкая лира 0.3604
    1 Тайваньский доллар 0.0319
    1 Таджикский сомони 0.1552
    1 Новый туркменский манат 0.3088
    1 Украинская гривна 0.0443
    100 Японских йен 0.8527
    1 Новозеландский доллар 0.6960
    Золото (1 унция) 1129,5900
    Серебро (1 унция) 14,9804
    Платина (1 унция) 921,9000
    Палладий (1 унция) 584,8500
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi