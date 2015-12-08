​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2015)

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,01% и составил 1,0500 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16% и составил 1,1387 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,30% и составил 0,0152 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0500
|1 Евро
|1.1387
|1 Российский рубль
|0.0152
|1 Австралийский доллар
|0.7590
|1 Аргентинское песо
|0.1082
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2797
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0723
|100 Вон Республики Корея
|0.0891
|1 Чешская крона
|0.0421
|100 Чилийских песо
|0.1486
|1 Китайский юань
|0.1636
|1 Датская крона
|0.1526
|1 Грузинский лари
|0.4421
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0157
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5797
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1229
|1 Швейцарский франк
|1.0499
|1 Израильский шекель
|0.2712
|1 Канадский доллар
|0.7767
|1 Кувейтский динар
|3.4549
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0144
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2465
|1 Мексиканское песо
|0.0621
|1 Молдавский лей
|0.0530
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1213
|100 Узбекских сум
|0.0382
|1 Польский злотый
|0.2634
|1 Сингапурский доллар
|0.7453
|1 Саудовский риал
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4515
|1 Турецкая лира
|0.3604
|1 Тайваньский доллар
|0.0319
|1 Таджикский сомони
|0.1552
|1 Новый туркменский манат
|0.3088
|1 Украинская гривна
|0.0443
|100 Японских йен
|0.8527
|1 Новозеландский доллар
|0.6960
|Золото (1 унция)
|1129,5900
|Серебро (1 унция)
|14,9804
|Платина (1 унция)
|921,9000
|Палладий (1 унция)
|584,8500
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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