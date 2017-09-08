Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2017)

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,2% - до 2,0526 маната, курс рубля вырос на 0,67%, составив 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|2.0526
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3782
|1 Аргентинское песо
|0.0989
|1 Белорусский рубль
|0.8875
|1 Бразильский реал
|0.5488
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1330
|100 Вон Республики Корея
|0.1510
|1 Чешская крона
|0.0786
|100 Чилийских песо
|0.2770
|1 Китайский юань
|0.2637
|1 Датская крона
|0.2759
|1 Грузинский лари
|0.6909
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2336
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2152
|1 Швейцарский франк
|1.7982
|1 Израильский шекель
|0.4830
|1 Канадский доллар
|1.4083
|1 Кувейтский динар
|5.6425
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4064
|1 Мексиканское песо
|0.0965
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2207
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4829
|1 Сингапурский доллар
|1.2723
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4226
|1 Турецкая лира
|0.5005
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5729
|1 Новозеландский доллар
|1.2440
|Золото (1 унция)
|2285,1592
|Серебро (1 унция)
|30,8543
|Платина (1 унция)
|1712,8063
|Палладий (1 унция)
|1607,3505
Namiq HüseynovАвтор новости
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