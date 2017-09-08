Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2017)

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,2% - до 2,0526 маната, курс рубля вырос на 0,67%, составив 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0526 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.3782 1 Аргентинское песо 0.0989 1 Белорусский рубль 0.8875 1 Бразильский реал 0.5488 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1330 100 Вон Республики Корея 0.1510 1 Чешская крона 0.0786 100 Чилийских песо 0.2770 1 Китайский юань 0.2637 1 Датская крона 0.2759 1 Грузинский лари 0.6909 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2336 100 Индонезийских рупий 0.0129 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2152 1 Швейцарский франк 1.7982 1 Израильский шекель 0.4830 1 Канадский доллар 1.4083 1 Кувейтский динар 5.6425 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4064 1 Мексиканское песо 0.0965 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2207 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4829 1 Сингапурский доллар 1.2723 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4226 1 Турецкая лира 0.5005 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.5729 1 Новозеландский доллар 1.2440 Золото (1 унция) 2285,1592 Серебро (1 унция) 30,8543 Платина (1 унция) 1712,8063 Палладий (1 унция) 1607,3505