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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2017)

    1 доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,2% - до 2,0526 маната, курс рубля вырос на 0,67%, составив 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 2.0526
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3782
    1 Аргентинское песо 0.0989
    1 Белорусский рубль 0.8875
    1 Бразильский реал 0.5488
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1330
    100 Вон Республики Корея 0.1510
    1 Чешская крона 0.0786
    100 Чилийских песо 0.2770
    1 Китайский юань 0.2637
    1 Датская крона 0.2759
    1 Грузинский лари 0.6909
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.2336
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2152
    1 Швейцарский франк 1.7982
    1 Израильский шекель 0.4830
    1 Канадский доллар 1.4083
    1 Кувейтский динар 5.6425
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4064
    1 Мексиканское песо 0.0965
    1 Молдавский лей 0.0959
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2207
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4829
    1 Сингапурский доллар 1.2723
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4226
    1 Турецкая лира 0.5005
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5729
    1 Новозеландский доллар 1.2440
    Золото (1 унция) 2285,1592
    Серебро (1 унция) 30,8543
    Платина (1 унция) 1712,8063
    Палладий (1 унция) 1607,3505
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