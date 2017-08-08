Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2017)

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,16% - до 2,0092 маната, курс рубля снизился на 0,35%, составив 0,0283 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 2.0092 1 Российский рубль 0.0283 1 Австралийский доллар 1.3469 1 Аргентинское песо 0.0961 1 Белорусский рубль 0.8715 1 Бразильский реал 0.5441 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1286 100 Вон Республики Корея 0.1513 1 Чешская крона 0.0769 100 Чилийских песо 0.2610 1 Китайский юань 0.2539 1 Датская крона 0.2701 1 Грузинский лари 0.7093 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.2196 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2090 1 Швейцарский франк 1.7481 1 Израильский шекель 0.4707 1 Канадский доллар 1.3431 1 Кувейтский динар 5.6337 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3971 1 Мексиканское песо 0.0948 1 Молдавский лей 0.0953 1 Египетский фунт 0.0956 1 Норвежская крона 0.2149 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.4723 1 Сингапурский доллар 1.2501 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3972 1 Турецкая лира 0.4819 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0660 100 Японских йен 1.5379 1 Новозеландский доллар 1.2514 Золото (1 унция) 2139,6064 Серебро (1 унция) 27,6720 Платина (1 унция) 1642,9728 Палладий (1 унция) 1483,0976