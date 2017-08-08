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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7008 маната

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,16% - до 2,0092 маната, курс рубля снизился на 0,35%, составив 0,0283 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7008
    1 Евро 2.0092
    1 Российский рубль 0.0283
    1 Австралийский доллар 1.3469
    1 Аргентинское песо 0.0961
    1 Белорусский рубль 0.8715
    1 Бразильский реал 0.5441
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1286
    100 Вон Республики Корея 0.1513
    1 Чешская крона 0.0769
    100 Чилийских песо 0.2610
    1 Китайский юань 0.2539
    1 Датская крона 0.2701
    1 Грузинский лари 0.7093
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.2196
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2090
    1 Швейцарский франк 1.7481
    1 Израильский шекель 0.4707
    1 Канадский доллар 1.3431
    1 Кувейтский динар 5.6337
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3971
    1 Мексиканское песо 0.0948
    1 Молдавский лей 0.0953
    1 Египетский фунт 0.0956
    1 Норвежская крона 0.2149
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.4723
    1 Сингапурский доллар 1.2501
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3972
    1 Турецкая лира 0.4819
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4866
    1 Украинская гривна 0.0660
    100 Японских йен 1.5379
    1 Новозеландский доллар 1.2514
    Золото (1 унция) 2139,6064
    Серебро (1 унция) 27,6720
    Платина (1 унция) 1642,9728
    Палладий (1 унция) 1483,0976
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