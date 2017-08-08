Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2017)

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,16% - до 2,0092 маната, курс рубля снизился на 0,35%, составив 0,0283 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|2.0092
|1 Российский рубль
|0.0283
|1 Австралийский доллар
|1.3469
|1 Аргентинское песо
|0.0961
|1 Белорусский рубль
|0.8715
|1 Бразильский реал
|0.5441
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1286
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0769
|100 Чилийских песо
|0.2610
|1 Китайский юань
|0.2539
|1 Датская крона
|0.2701
|1 Грузинский лари
|0.7093
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2196
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2090
|1 Швейцарский франк
|1.7481
|1 Израильский шекель
|0.4707
|1 Канадский доллар
|1.3431
|1 Кувейтский динар
|5.6337
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3971
|1 Мексиканское песо
|0.0948
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.0956
|1 Норвежская крона
|0.2149
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.4723
|1 Сингапурский доллар
|1.2501
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3972
|1 Турецкая лира
|0.4819
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4866
|1 Украинская гривна
|0.0660
|100 Японских йен
|1.5379
|1 Новозеландский доллар
|1.2514
|Золото (1 унция)
|2139,6064
|Серебро (1 унция)
|27,6720
|Платина (1 унция)
|1642,9728
|Палладий (1 унция)
|1483,0976
Tural İbadlıАвтор новости
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