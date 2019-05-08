​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9049 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9049 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1940 1 Аргентинское песо 0.0375 1 Белорусский рубль 0.8046 1 Бразильский реал 0.4282 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1179 100 Вон Республики Корея 0.1454 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2482 1 Китайский юань 0.2511 1 Датская крона 0.2551 1 Грузинский лари 0.6238 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.2225 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1775 1 Швейцарский франк 1.6687 1 Израильский шекель 0.4738 1 Канадский доллар 1.2630 1 Кувейтский динар 5.5907 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4100 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0991 1 Норвежская крона 0.1947 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4439 1 Сингапурский доллар 1.2493 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3556 1 Турецкая лира 0.2752 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0646 100 Японских йен 1.5459 1 Новозеландский доллар 1.1202 Золото (1 унция) 2188.1125 Серебро (1 унция) 25.4159 Платина (1 унция) 1486.9900 Палладий (1 унция) 2276.3765