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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9049 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9049
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1940
1 Аргентинское песо 0.0375
1 Белорусский рубль 0.8046
1 Бразильский реал 0.4282
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1179
100 Вон Республики Корея 0.1454
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2482
1 Китайский юань 0.2511
1 Датская крона 0.2551
1 Грузинский лари 0.6238
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.2225
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1775
1 Швейцарский франк 1.6687
1 Израильский шекель 0.4738
1 Канадский доллар 1.2630
1 Кувейтский динар 5.5907
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4100
1 Мексиканское песо 0.0893
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.0991
1 Норвежская крона 0.1947
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4439
1 Сингапурский доллар 1.2493
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3556
1 Турецкая лира 0.2752
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0646
100 Японских йен 1.5459
1 Новозеландский доллар 1.1202
Золото (1 унция) 2188.1125
Серебро (1 унция) 25.4159
Платина (1 унция) 1486.9900
Палладий (1 унция) 2276.3765
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