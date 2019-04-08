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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9092 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9092
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.2057
1 Аргентинское песо 0.0387
1 Белорусский рубль 0.7940
1 Бразильский реал 0.4389
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1203
100 Вон Республики Корея 0.1487
1 Чешская крона 0.0745
100 Чилийских песо 0.2558
1 Китайский юань 0.2530
1 Датская крона 0.2557
1 Грузинский лари 0.6322
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.2212
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1830
1 Швейцарский франк 1.7025
1 Израильский шекель 0.4742
1 Канадский доллар 1.2708
1 Кувейтский динар 5.5844
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4145
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0977
1 Египетский фунт 0.0982
1 Норвежская крона 0.1976
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4450
1 Сингапурский доллар 1.2538
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3581
1 Турецкая лира 0.3013
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0638
100 Японских йен 1.5261
1 Новозеландский доллар 1.1445
Золото (1 унция) 2203.8800
Серебро (1 унция) 25.7410
Платина (1 унция) 1543.2175
Палладий (1 унция) 2347.1050
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