​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9092 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9092 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.2057 1 Аргентинское песо 0.0387 1 Белорусский рубль 0.7940 1 Бразильский реал 0.4389 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1203 100 Вон Республики Корея 0.1487 1 Чешская крона 0.0745 100 Чилийских песо 0.2558 1 Китайский юань 0.2530 1 Датская крона 0.2557 1 Грузинский лари 0.6322 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.2212 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1830 1 Швейцарский франк 1.7025 1 Израильский шекель 0.4742 1 Канадский доллар 1.2708 1 Кувейтский динар 5.5844 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4145 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0977 1 Египетский фунт 0.0982 1 Норвежская крона 0.1976 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4450 1 Сингапурский доллар 1.2538 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3581 1 Турецкая лира 0.3013 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0638 100 Японских йен 1.5261 1 Новозеландский доллар 1.1445 Золото (1 унция) 2203.8800 Серебро (1 унция) 25.7410 Платина (1 унция) 1543.2175 Палладий (1 унция) 2347.1050