​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2016)

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,5642 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,57% и составил 1,7009 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,48% и составил 0,0209 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5642
|1 Евро
|1.7009
|1 Российский рубль
|0.0209
|1 Австралийский доллар
|1.1042
|1 Аргентинское песо
|0.1127
|100 Белорусских рублей
|0.0083
|1 Бразильский реал
|0.3869
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4259
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0981
|100 Вон Республики Корея
|0.1307
|1 Чешская крона
|0.0629
|100 Чилийских песо
|0.2168
|1 Китайский юань
|0.2374
|1 Датская крона
|0.2280
|1 Грузинский лари
|0.6477
|1 Гонконгский доллар
|0.2016
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2888
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1842
|1 Швейцарский франк
|1.5573
|1 Израильский шекель
|0.3982
|1 Канадский доллар
|1.1107
|1 Кувейтский динар
|5.1437
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0206
|100 Ливанских фунтов
|0.1037
|1 Малазийский ринггит
|0.3574
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.0776
|1 Египетский фунт
|0.1998
|1 Норвежская крона
|0.1758
|100 Узбекских сум
|0.0557
|1 Польский злотый
|0.3915
|1 Сингапурский доллар
|1.0912
|1 Саудовский риал
|0.4167
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1654
|1 Турецкая лира
|0.5224
|1 Тайваньский доллар
|0.0470
|1 Таджикский сомони
|0.2164
|1 Новый туркменский манат
|0.4601
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.3215
|1 Новозеландский доллар
|1.0400
|Золото (1 унция)
|1730,5527
|Серебро (1 унция)
|22,2195
|Платина (1 унция)
|1353,0330
|Палладий (1 унция)
|760,2012
Tural İbadlıАвтор новости