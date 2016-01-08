 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2016)

    1 Доллар США - 1,5642 маната

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,5642 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,57% и составил 1,7009 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,48% и составил 0,0209 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5642
    1 Евро 1.7009
    1 Российский рубль 0.0209
    1 Австралийский доллар 1.1042
    1 Аргентинское песо 0.1127
    100 Белорусских рублей 0.0083
    1 Бразильский реал 0.3869
    1 Дирхам ОАЭ 0.4259
    1 Южноафриканский рэнд 0.0981
    100 Вон Республики Корея 0.1307
    1 Чешская крона 0.0629
    100 Чилийских песо 0.2168
    1 Китайский юань 0.2374
    1 Датская крона 0.2280
    1 Грузинский лари 0.6477
    1 Гонконгский доллар 0.2016
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.2888
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1842
    1 Швейцарский франк 1.5573
    1 Израильский шекель 0.3982
    1 Канадский доллар 1.1107
    1 Кувейтский динар 5.1437
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0206
    100 Ливанских фунтов 0.1037
    1 Малазийский ринггит 0.3574
    1 Мексиканское песо 0.0880
    1 Молдавский лей 0.0776
    1 Египетский фунт 0.1998
    1 Норвежская крона 0.1758
    100 Узбекских сум 0.0557
    1 Польский злотый 0.3915
    1 Сингапурский доллар 1.0912
    1 Саудовский риал 0.4167
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1654
    1 Турецкая лира 0.5224
    1 Тайваньский доллар 0.0470
    1 Таджикский сомони 0.2164
    1 Новый туркменский манат 0.4601
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.3215
    1 Новозеландский доллар 1.0400
    Золото (1 унция) 1730,5527
    Серебро (1 унция) 22,2195
    Платина (1 унция) 1353,0330
    Палладий (1 унция) 760,2012

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi