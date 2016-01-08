​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2016)

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,10% и составил 1,5642 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,57% и составил 1,7009 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,48% и составил 0,0209 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5642 1 Евро 1.7009 1 Российский рубль 0.0209 1 Австралийский доллар 1.1042 1 Аргентинское песо 0.1127 100 Белорусских рублей 0.0083 1 Бразильский реал 0.3869 1 Дирхам ОАЭ 0.4259 1 Южноафриканский рэнд 0.0981 100 Вон Республики Корея 0.1307 1 Чешская крона 0.0629 100 Чилийских песо 0.2168 1 Китайский юань 0.2374 1 Датская крона 0.2280 1 Грузинский лари 0.6477 1 Гонконгский доллар 0.2016 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.2888 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1842 1 Швейцарский франк 1.5573 1 Израильский шекель 0.3982 1 Канадский доллар 1.1107 1 Кувейтский динар 5.1437 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0206 100 Ливанских фунтов 0.1037 1 Малазийский ринггит 0.3574 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0776 1 Египетский фунт 0.1998 1 Норвежская крона 0.1758 100 Узбекских сум 0.0557 1 Польский злотый 0.3915 1 Сингапурский доллар 1.0912 1 Саудовский риал 0.4167 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1654 1 Турецкая лира 0.5224 1 Тайваньский доллар 0.0470 1 Таджикский сомони 0.2164 1 Новый туркменский манат 0.4601 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.3215 1 Новозеландский доллар 1.0400 Золото (1 унция) 1730,5527 Серебро (1 унция) 22,2195 Платина (1 унция) 1353,0330 Палладий (1 унция) 760,2012