Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2017)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,34% - до 2,0057 маната, курс рубля упал на 0,61%, до 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0057
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.2827
|1 Аргентинское песо
|0.0985
|1 Белорусский рубль
|0.8377
|1 Бразильский реал
|0.5255
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1256
|100 Вон Республики Корея
|0.1557
|1 Чешская крона
|0.0783
|100 Чилийских песо
|0.2598
|1 Китайский юань
|0.2570
|1 Датская крона
|0.2696
|1 Грузинский лари
|0.6304
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2745
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2017
|1 Швейцарский франк
|1.7173
|1 Израильский шекель
|0.4835
|1 Канадский доллар
|1.3277
|1 Кувейтский динар
|5.6307
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4165
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.0957
|1 Норвежская крона
|0.2054
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4761
|1 Сингапурский доллар
|1.2606
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4037
|1 Турецкая лира
|0.4412
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5121
|1 Новозеландский доллар
|1.1650
|Золото (1 унция)
|2147,6440
|Серебро (1 унция)
|27,1344
|Платина (1 унция)
|1533,9950
|Палладий (1 унция)
|1693,9055
Economic DepartmentАвтор новости
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