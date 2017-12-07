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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2017)

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,34% - до 2,0057 маната, курс рубля упал на 0,61%, до 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0057
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.2827
    1 Аргентинское песо 0.0985
    1 Белорусский рубль 0.8377
    1 Бразильский реал 0.5255
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1256
    100 Вон Республики Корея 0.1557
    1 Чешская крона 0.0783
    100 Чилийских песо 0.2598
    1 Китайский юань 0.2570
    1 Датская крона 0.2696
    1 Грузинский лари 0.6304
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2745
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2017
    1 Швейцарский франк 1.7173
    1 Израильский шекель 0.4835
    1 Канадский доллар 1.3277
    1 Кувейтский динар 5.6307
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4165
    1 Мексиканское песо 0.0901
    1 Молдавский лей 0.0988
    1 Египетский фунт 0.0957
    1 Норвежская крона 0.2054
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4761
    1 Сингапурский доллар 1.2606
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4037
    1 Турецкая лира 0.4412
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0627
    100 Японских йен 1.5121
    1 Новозеландский доллар 1.1650
    Золото (1 унция) 2147,6440
    Серебро (1 унция) 27,1344
    Платина (1 унция) 1533,9950
    Палладий (1 унция) 1693,9055
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