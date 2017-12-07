Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2017)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,34% - до 2,0057 маната, курс рубля упал на 0,61%, до 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0057 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.2827 1 Аргентинское песо 0.0985 1 Белорусский рубль 0.8377 1 Бразильский реал 0.5255 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1256 100 Вон Республики Корея 0.1557 1 Чешская крона 0.0783 100 Чилийских песо 0.2598 1 Китайский юань 0.2570 1 Датская крона 0.2696 1 Грузинский лари 0.6304 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2745 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2017 1 Швейцарский франк 1.7173 1 Израильский шекель 0.4835 1 Канадский доллар 1.3277 1 Кувейтский динар 5.6307 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4165 1 Мексиканское песо 0.0901 1 Молдавский лей 0.0988 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2054 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4761 1 Сингапурский доллар 1.2606 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4037 1 Турецкая лира 0.4412 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.5121 1 Новозеландский доллар 1.1650 Золото (1 унция) 2147,6440 Серебро (1 унция) 27,1344 Платина (1 унция) 1533,9950 Палладий (1 унция) 1693,9055