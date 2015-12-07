​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2015)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% и составил 1,1405 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,65% и составил 0,0154 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0499
|1 Евро
|1.1405
|1 Российский рубль
|0.0154
|1 Австралийский доллар
|0.7697
|1 Аргентинское песо
|0.1080
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2797
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0731
|100 Вон Республики Корея
|0.0899
|1 Чешская крона
|0.0422
|100 Чилийских песо
|0.1498
|1 Китайский юань
|0.1638
|1 Датская крона
|0.1529
|1 Грузинский лари
|0.4397
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5852
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1236
|1 Швейцарский франк
|1.0514
|1 Израильский шекель
|0.2747
|1 Канадский доллар
|0.7837
|1 Кувейтский динар
|3.4553
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0143
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2493
|1 Мексиканское песо
|0.0629
|1 Молдавский лей
|0.0532
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1229
|100 Узбекских сум
|0.0382
|1 Польский злотый
|0.2644
|1 Сингапурский доллар
|0.7496
|1 Саудовский риал
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4559
|1 Турецкая лира
|0.3629
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1552
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0443
|100 Японских йен
|0.8515
|1 Новозеландский доллар
|0.7028
|Золото (1 унция)
|1133,1046
|Серебро (1 унция)
|15,2981
|Платина (1 унция)
|901,8641
|Палладий (1 унция)
|569,0458
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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