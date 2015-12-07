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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2015)

    1 Доллар США - 1.0499 манатов

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% и составил 1,1405 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,65% и составил 0,0154 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0499
    1 Евро 1.1405
    1 Российский рубль 0.0154
    1 Австралийский доллар 0.7697
    1 Аргентинское песо 0.1080
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2797
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0731
    100 Вон Республики Корея 0.0899
    1 Чешская крона 0.0422
    100 Чилийских песо 0.1498
    1 Китайский юань 0.1638
    1 Датская крона 0.1529
    1 Грузинский лари 0.4397
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5852
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1236
    1 Швейцарский франк 1.0514
    1 Израильский шекель 0.2747
    1 Канадский доллар 0.7837
    1 Кувейтский динар 3.4553
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0143
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2493
    1 Мексиканское песо 0.0629
    1 Молдавский лей 0.0532
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1229
    100 Узбекских сум 0.0382
    1 Польский злотый 0.2644
    1 Сингапурский доллар 0.7496
    1 Саудовский риал 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4559
    1 Турецкая лира 0.3629
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1552
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0443
    100 Японских йен 0.8515
    1 Новозеландский доллар 0.7028
    Золото (1 унция) 1133,1046
    Серебро (1 унция) 15,2981
    Платина (1 унция) 901,8641
    Палладий (1 унция) 569,0458

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