​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2015)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,04% и составил 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% и составил 1,1405 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,65% и составил 0,0154 манатов.