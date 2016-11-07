Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2016)

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6596 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,20% - до 1,8377 маната. Курс рубля упал на 1,15%, составив 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6596
|1 Евро
|1.8377
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2736
|1 Аргентинское песо
|0.1100
|1 Белорусский рубль
|0.8705
|1 Бразильский реал
|0.5132
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4519
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1222
|100 Вон Республики Корея
|0.1452
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.2529
|1 Китайский юань
|0.2450
|1 Датская крона
|0.2470
|1 Грузинский лари
|0.6839
|1 Гонконгский доллар
|0.2140
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0674
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1848
|1 Швейцарский франк
|1.7001
|1 Израильский шекель
|0.4360
|1 Канадский доллар
|1.2399
|1 Кувейтский динар
|5.4858
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1099
|1 Малазийский ринггит
|0.3943
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0841
|1 Египетский фунт
|0.1026
|1 Норвежская крона
|0.2030
|100 Узбекских сум
|0.0534
|1 Польский злотый
|0.4250
|1 Сингапурский доллар
|1.1951
|1 Саудовский риал
|0.4425
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2990
|1 Турецкая лира
|0.5255
|1 Тайваньский доллар
|0.0528
|1 Таджикский сомони
|0.2107
|1 Новый туркменский манат
|0.4746
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5891
|1 Новозеландский доллар
|1.2124
|Золото (1 унция)
|2162,1269
|Серебро (1 унция)
|30,0720
|Платина (1 унция)
|1664,5788
|Палладий (1 унция)
|1037,2500
Tural İbadlıАвтор новости
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