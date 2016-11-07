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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2016)

    1 Доллар США - 1,6596 манатов

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6596 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,20% - до 1,8377 маната. Курс рубля упал на 1,15%, составив 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6596
    1 Евро 1.8377
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2736
    1 Аргентинское песо 0.1100
    1 Белорусский рубль
    		 0.8705
    1 Бразильский реал 0.5132
    1 Дирхам ОАЭ 0.4519
    1 Южноафриканский рэнд 0.1222
    100 Вон Республики Корея 0.1452
    1 Чешская крона 0.0680
    100 Чилийских песо 0.2529
    1 Китайский юань 0.2450
    1 Датская крона 0.2470
    1 Грузинский лари 0.6839
    1 Гонконгский доллар 0.2140
    1 Индийская рупия 0.0249
    1 Английский фунт стерлингов 2.0674
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1848
    1 Швейцарский франк 1.7001
    1 Израильский шекель 0.4360
    1 Канадский доллар 1.2399
    1 Кувейтский динар 5.4858
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0241
    100 Ливанских фунтов 0.1099
    1 Малазийский ринггит 0.3943
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0841
    1 Египетский фунт 0.1026
    1 Норвежская крона 0.2030
    100 Узбекских сум 0.0534
    1 Польский злотый 0.4250
    1 Сингапурский доллар 1.1951
    1 Саудовский риал 0.4425
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2990
    1 Турецкая лира 0.5255
    1 Тайваньский доллар 0.0528
    1 Таджикский сомони 0.2107
    1 Новый туркменский манат 0.4746
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5891
    1 Новозеландский доллар 1.2124
    Золото (1 унция) 2162,1269
    Серебро (1 унция) 30,0720
    Платина (1 унция) 1664,5788
    Палладий (1 унция) 1037,2500

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