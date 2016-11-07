Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2016)

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6596 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,20% - до 1,8377 маната. Курс рубля упал на 1,15%, составив 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6596 1 Евро 1.8377 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2736 1 Аргентинское песо 0.1100 1 Белорусский рубль

0.8705 1 Бразильский реал 0.5132 1 Дирхам ОАЭ 0.4519 1 Южноафриканский рэнд 0.1222 100 Вон Республики Корея 0.1452 1 Чешская крона 0.0680 100 Чилийских песо 0.2529 1 Китайский юань 0.2450 1 Датская крона 0.2470 1 Грузинский лари 0.6839 1 Гонконгский доллар 0.2140 1 Индийская рупия 0.0249 1 Английский фунт стерлингов 2.0674 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1848 1 Швейцарский франк 1.7001 1 Израильский шекель 0.4360 1 Канадский доллар 1.2399 1 Кувейтский динар 5.4858 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1099 1 Малазийский ринггит 0.3943 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0841 1 Египетский фунт 0.1026 1 Норвежская крона 0.2030 100 Узбекских сум 0.0534 1 Польский злотый 0.4250 1 Сингапурский доллар 1.1951 1 Саудовский риал 0.4425 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2990 1 Турецкая лира 0.5255 1 Тайваньский доллар 0.0528 1 Таджикский сомони 0.2107 1 Новый туркменский манат 0.4746 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5891 1 Новозеландский доллар 1.2124 Золото (1 унция) 2162,1269 Серебро (1 унция) 30,0720 Платина (1 унция) 1664,5788 Палладий (1 унция) 1037,2500