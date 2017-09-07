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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2017)

    1 доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,09% - до 2,0283 маната, курс рубля вырос на 0,68%, составив 0,0297 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7009
    1 Евро 2.0283
    1 Российский рубль 0.0297
    1 Австралийский доллар 1.3590
    1 Аргентинское песо 0.0986
    1 Белорусский рубль 0.8845
    1 Бразильский реал 0.5489
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1327
    100 Вон Республики Корея 0.1507
    1 Чешская крона 0.0777
    100 Чилийских песо 0.2751
    1 Китайский юань 0.2608
    1 Датская крона 0.2726
    1 Грузинский лари 0.6865
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.2191
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2134
    1 Швейцарский франк 1.7784
    1 Израильский шекель 0.4793
    1 Канадский доллар 1.3912
    1 Кувейтский динар 5.6433
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4034
    1 Мексиканское песо 0.0957
    1 Молдавский лей 0.0962
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2182
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4776
    1 Сингапурский доллар 1.2619
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4168
    1 Турецкая лира 0.4962
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5598
    1 Новозеландский доллар 1.2251
    Золото (1 унция) 2275,5491
    Серебро (1 унция) 30,2760
    Платина (1 унция) 1719,6099
    Палладий (1 унция) 1627,7613
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