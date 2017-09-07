Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2017)

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,09% - до 2,0283 маната, курс рубля вырос на 0,68%, составив 0,0297 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0283 1 Российский рубль 0.0297 1 Австралийский доллар 1.3590 1 Аргентинское песо 0.0986 1 Белорусский рубль 0.8845 1 Бразильский реал 0.5489 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1327 100 Вон Республики Корея 0.1507 1 Чешская крона 0.0777 100 Чилийских песо 0.2751 1 Китайский юань 0.2608 1 Датская крона 0.2726 1 Грузинский лари 0.6865 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2191 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2134 1 Швейцарский франк 1.7784 1 Израильский шекель 0.4793 1 Канадский доллар 1.3912 1 Кувейтский динар 5.6433 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4034 1 Мексиканское песо 0.0957 1 Молдавский лей 0.0962 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2182 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4776 1 Сингапурский доллар 1.2619 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4168 1 Турецкая лира 0.4962 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5598 1 Новозеландский доллар 1.2251 Золото (1 унция) 2275,5491 Серебро (1 унция) 30,2760 Платина (1 унция) 1719,6099 Палладий (1 унция) 1627,7613